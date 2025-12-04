自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える、世界初の挑戦に成功…スカニア

スウェーデンの商用車メーカー、スカニアは、AI技術を搭載した自動運転トラックによる画期的な挑戦を成功させたと発表した。

【画像】自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦

この挑戦は、互いに向かって走行する2台の自動運転トラックが同期し、1秒以下の隙間を作り出す中、プロのマウンテンバイカーがその間を飛び越えるというもの。レッドブルのアスリート、マット・ジョーンズ選手が2台の自動運転車両の間を飛び越えることに成功し、世界初の快挙となった。

この偉業は、スカニア、レッドブル、プラスAIの各チームの創造性、エンジニアリングの卓越性、そして決意が結集して実現した。高度なソフトウェア開発、練習セッション、安全チェックなど、数か月にわたる綿密な計画と実行が行われた。

スカニアは、安全性、運用効率、持続可能性を再定義する自動運転ソリューションで輸送業界に革命をもたらしている。同社の使命は持続可能な輸送システムへの移行を推進することであり、自動運転技術はその重要な一部となっている。

スカニアの自動運転ソリューションは、鉱山向けと幹線輸送向けに展開されている。これらは効率と安全性の向上、運用コストの削減、環境への影響の最小化を目指すとともに、多くの顧客の事業にとって現実的な課題となっている世界的なドライバー不足の緩和も目的としている。

この技術はもはや未来のアイデアではない。同社の自動運転鉱山トラックは既に顧客に提供されており、これは始まりに過ぎない。自動運転技術は間もなく高速道路に進出し、拠点間の貨物輸送を可能にする。実際、スカニアはシリコンバレーを拠点とするプラスAIとの提携により、安全運転手を配置した状態で既に欧州の公道で実証実験を行っている。スカニアの世界クラスのトラックと社内ソフトウェア能力、そしてプラスAIが提供する最先端のAIベース技術の組み合わせにより、安全でスケーラブルな工場製造の自動運転ソリューションを道路に提供する準備が整っている。