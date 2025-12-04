ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える、世界初の挑戦に成功…スカニア

自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦に成功したスカニア
  • 自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦に成功したスカニア
  • 自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦に成功したスカニア
  • 自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦に成功したスカニア
  • 自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦に成功したスカニア
  • 自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦に成功したスカニア

スウェーデンの商用車メーカー、スカニアは、AI技術を搭載した自動運転トラックによる画期的な挑戦を成功させたと発表した。

【画像】自動運転トラック2台の間を自転車で飛び越える世界初の挑戦

この挑戦は、互いに向かって走行する2台の自動運転トラックが同期し、1秒以下の隙間を作り出す中、プロのマウンテンバイカーがその間を飛び越えるというもの。レッドブルのアスリート、マット・ジョーンズ選手が2台の自動運転車両の間を飛び越えることに成功し、世界初の快挙となった。

この偉業は、スカニア、レッドブル、プラスAIの各チームの創造性、エンジニアリングの卓越性、そして決意が結集して実現した。高度なソフトウェア開発、練習セッション、安全チェックなど、数か月にわたる綿密な計画と実行が行われた。

スカニアは、安全性、運用効率、持続可能性を再定義する自動運転ソリューションで輸送業界に革命をもたらしている。同社の使命は持続可能な輸送システムへの移行を推進することであり、自動運転技術はその重要な一部となっている。

スカニアの自動運転ソリューションは、鉱山向けと幹線輸送向けに展開されている。これらは効率と安全性の向上、運用コストの削減、環境への影響の最小化を目指すとともに、多くの顧客の事業にとって現実的な課題となっている世界的なドライバー不足の緩和も目的としている。

この技術はもはや未来のアイデアではない。同社の自動運転鉱山トラックは既に顧客に提供されており、これは始まりに過ぎない。自動運転技術は間もなく高速道路に進出し、拠点間の貨物輸送を可能にする。実際、スカニアはシリコンバレーを拠点とするプラスAIとの提携により、安全運転手を配置した状態で既に欧州の公道で実証実験を行っている。スカニアの世界クラスのトラックと社内ソフトウェア能力、そしてプラスAIが提供する最先端のAIベース技術の組み合わせにより、安全でスケーラブルな工場製造の自動運転ソリューションを道路に提供する準備が整っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スカニア

自動運転、高度運転支援（ADAS）

トラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES