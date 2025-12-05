スカニアとTRATON、中国専用トラック『NEXT ERA』発表…発売前に1000台完売

スカニアとTRATONグループは、世界最大のトラック市場である中国向けに開発したトラクター製品シリーズ『NEXT ERA』を発表した。

【画像全2枚】

「NEXT ERA」は「In China, with China(中国で、中国とともに)」をコンセプトに開発された製品で、事前認定を受けたディーラーがローンチエディション1000台すべてを予約済みだ。2026年3月のデリバリー開始前にもかかわらず、市場からの強い信頼を示している。

この新ブランドは、スカニアの中国における長期戦略を反映したものだ。スカニアのグローバルプレミアム製品が特殊な顧客ニーズにカスタマイズされたソリューションを提供する一方、「NEXT ERA」は中国の大量輸送長距離セグメント向けに特別開発された。

「NEXT ERA」は如皋にあるスカニアの生産拠点で製造され、既存の販売チャネルとは独立した専用の商業組織を通じて販売される。

中国の研究開発チームによって開発された「NEXT ERA」は、中国のオペレーターの具体的なニーズに応えるよう設計されている。最適化された燃費効率、信頼性、ドライバー中心のキャブ、そして安全性と運用効率を高めるための中国のデジタルエコシステムとの統合を提供する。

TD13エンジンはTRATONのコモンベースエンジン(CBE)をベースとしており、最大500hpのパワーと2550Nmのトルクを発揮する。先進的なギアボックスと予測クルーズコントロールと組み合わせることで、総所有コストの最適化を実現している。