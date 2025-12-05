ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スカニアとTRATON、中国専用トラック『NEXT ERA』発表…発売前に1000台完売

スカニアとTRATONが中国専用トラック『NEXT ERA』発表
  • スカニアとTRATONが中国専用トラック『NEXT ERA』発表
  • スカニアとTRATONが中国専用トラック『NEXT ERA』発表

スカニアとTRATONグループは、世界最大のトラック市場である中国向けに開発したトラクター製品シリーズ『NEXT ERA』を発表した。

【画像全2枚】

「NEXT ERA」は「In China, with China(中国で、中国とともに)」をコンセプトに開発された製品で、事前認定を受けたディーラーがローンチエディション1000台すべてを予約済みだ。2026年3月のデリバリー開始前にもかかわらず、市場からの強い信頼を示している。

この新ブランドは、スカニアの中国における長期戦略を反映したものだ。スカニアのグローバルプレミアム製品が特殊な顧客ニーズにカスタマイズされたソリューションを提供する一方、「NEXT ERA」は中国の大量輸送長距離セグメント向けに特別開発された。

「NEXT ERA」は如皋にあるスカニアの生産拠点で製造され、既存の販売チャネルとは独立した専用の商業組織を通じて販売される。

中国の研究開発チームによって開発された「NEXT ERA」は、中国のオペレーターの具体的なニーズに応えるよう設計されている。最適化された燃費効率、信頼性、ドライバー中心のキャブ、そして安全性と運用効率を高めるための中国のデジタルエコシステムとの統合を提供する。

TD13エンジンはTRATONのコモンベースエンジン(CBE)をベースとしており、最大500hpのパワーと2550Nmのトルクを発揮する。先進的なギアボックスと予測クルーズコントロールと組み合わせることで、総所有コストの最適化を実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スカニア

トラック

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES