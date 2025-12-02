スカニア、水素燃料電池トラックの実証実験を開始…航続1000kmを達成

スウェーデンの商用車メーカーのスカニアは、パイロットパートナーイニシアチブを通じて、顧客と共に電動化および水素ソリューションの試験を開始したと発表した。

【画像全2枚】

同社は、電動化を推進する一方で、持続可能な輸送のあらゆる形態を理解するための取り組みを続けている。同社のパイロットパートナープログラムによる最新の研究イニシアチブがそれを示している。

スイスのベルンで開催されたトランスポートCHにおいて、スカニアは持続可能な物流のリーダーである長年のパートナー、ノルウェーのアスコ社との協力を発表した。両社は水素燃料電池トラックを実際の業務で試験し、技術性能、運用の実現可能性、商業的可能性を評価している。

これらの車両はまだ注文可能ではないが、スカニアのパイロットパートナープログラムの一部を構成している。このプログラムは、選ばれた顧客と共に確立されたイニシアチブで、電動化技術やその他のソリューションを日常的な条件下で評価し、化石燃料を使わない輸送にどのように貢献できるかを見極めることを目的としている。

水素車両の試験は、直接電動化を中心としたスカニアの輸送システム脱炭素化戦略を変更するものではない。しかし、パイロットパートナープログラムを通じて実施されているいくつかの試験の1つであり、異なるエネルギー源とパワートレインがどのように機能するかを理解することを目指している。その目的は、他の技術や燃料が実際にどのような強みと弱みを示すかを確認することだ。

アスコとのパイロットトラック試験では、スカニアの確立された電動パワートレイン技術と水素システムを組み合わせることで、トラックが1回の燃料補給で最大1000kmの航続距離に達し、水蒸気のみを排出することが初期段階で確認された。両社の協力は、パートナーシップが持続可能な輸送における実用的な進歩をどのように推進するかを示している。

スカニアのパイロットパートナーイニシアチブは2021年に設立され、選ばれた顧客とのイノベーションのための専用協力プログラム。同社の戦略的焦点である電池式電動ソリューションから、レンジエクステンダーを搭載した内燃機関、水素燃料電池などの新興代替技術まで、幅広い技術と方法を評価・試験している。

これらのソリューションを実際の運用で試験することで、スカニアとそのパートナーは、異なる技術が実際にどのように機能するかについて貴重な洞察を得て、顧客自身の脱炭素輸送への移行を支援している。すべてのパイロットパートナープロジェクトは単なる試験以上のものであり、スカニアと顧客が実際の運用で持続可能な輸送ソリューションを評価し改良する実践的な学習プラットフォームである。都市配送から長距離輸送まで、得られた洞察は技術性能、運用効率、総所有コストの検証に役立っている。