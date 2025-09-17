ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ初のEVワゴン、CLAシューティングブレーク新型…IAAモビリティ2025

メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型（IAAモビリティ2025）
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型（IAAモビリティ2025）
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型（IAAモビリティ2025）
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型
  • メルセデスベンツ『CLAシューティングブレーク』新型

メルセデスベンツは、IAAモビリティ2025に、ブランド初のEVワゴン『CLAシューティングブレーク』新型を出展した。

【画像】CLAシューティングブレーク新型

新型CLAシューティングブレークは、新型『CLA』（セダン）の優雅さ、スポーティさ、知性を継承しながら、乗客と荷物のための十分なスペースと高い室内の汎用性を兼ね備えている。荷室容量は455～1290リットルで、フロントボンネット下のイルミネーション付きフランクには101リットルの収納スペースがある。

標準装備のルーフレールにより、サーフボードや自転車を簡単に積載できる。積載能力は75kg。また、ジェットスキー2台のオートバイもトレーラーで輸送可能で、牽引能力は最大1800kg（ブレーキ付き）に達する。

新型CLAシューティングブレークは、Bピラーまではセダンと同一のデザインを採用している。低いグリーンハウス、スポーティなシャークノーズデザイン、142個の個別照明付きクロームルックLEDスターを配したユニークなフロントパネルが特徴だ。

ルーフラインはより後方まで延び、緩やかに下降している。ワンピースのパノラマガラスルーフは、フロントガラスフレームからリアエンドまでシームレスに延びている。

大型パノラマルーフは、セグメントで新たな基準を設定している。熱絶縁合わせ安全ガラスで構成され、赤外線反射コーティングと内側の低放射率コーティングにより、夏は車内の加熱を抑制し、冬は熱損失を減らす。

オプションで、ガラスの透明度を10～20ミリ秒で変更できる新機能を利用できる。乗員は上方への明確な視界のための透明状態と、プライバシー保護のための不透明状態を選択できる。

大型パノラマルーフには、アンビエント照明と連動したイルミネーション機能も搭載されている。ガラス表面に158個の星が組み込まれ、アンビエント照明の個別選択色で照明される。

新型CLAシューティングブレークは、前モデルと比較して35mm長く（4723mm）、27mm高く（1469mm）なっている。ホイールベースは61mm延長され2790mmとなった。

後部座席の頭上空間は新型CLA（セダン）より26mm拡大し、より大きなドア開口部により後部へのアクセスも向上している。シートは標準で40:20:40の比率で折りたたみ可能で、荷室容量を最大1290リットルまで拡大できる。

EVの場合、WLTPサイクルで最大761kmの航続距離を実現し、日常使用や旅行での高い適用性を発揮する。10分間の充電で310km分の走行が可能だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ CLA

IAAモビリティ

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

ステーションワゴン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES