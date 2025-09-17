メルセデスベンツ初のEVワゴン、CLAシューティングブレーク新型…IAAモビリティ2025

メルセデスベンツは、IAAモビリティ2025に、ブランド初のEVワゴン『CLAシューティングブレーク』新型を出展した。

【画像】CLAシューティングブレーク新型

新型CLAシューティングブレークは、新型『CLA』（セダン）の優雅さ、スポーティさ、知性を継承しながら、乗客と荷物のための十分なスペースと高い室内の汎用性を兼ね備えている。荷室容量は455～1290リットルで、フロントボンネット下のイルミネーション付きフランクには101リットルの収納スペースがある。

標準装備のルーフレールにより、サーフボードや自転車を簡単に積載できる。積載能力は75kg。また、ジェットスキー2台のオートバイもトレーラーで輸送可能で、牽引能力は最大1800kg（ブレーキ付き）に達する。

新型CLAシューティングブレークは、Bピラーまではセダンと同一のデザインを採用している。低いグリーンハウス、スポーティなシャークノーズデザイン、142個の個別照明付きクロームルックLEDスターを配したユニークなフロントパネルが特徴だ。

ルーフラインはより後方まで延び、緩やかに下降している。ワンピースのパノラマガラスルーフは、フロントガラスフレームからリアエンドまでシームレスに延びている。

大型パノラマルーフは、セグメントで新たな基準を設定している。熱絶縁合わせ安全ガラスで構成され、赤外線反射コーティングと内側の低放射率コーティングにより、夏は車内の加熱を抑制し、冬は熱損失を減らす。

オプションで、ガラスの透明度を10～20ミリ秒で変更できる新機能を利用できる。乗員は上方への明確な視界のための透明状態と、プライバシー保護のための不透明状態を選択できる。

大型パノラマルーフには、アンビエント照明と連動したイルミネーション機能も搭載されている。ガラス表面に158個の星が組み込まれ、アンビエント照明の個別選択色で照明される。

新型CLAシューティングブレークは、前モデルと比較して35mm長く（4723mm）、27mm高く（1469mm）なっている。ホイールベースは61mm延長され2790mmとなった。

後部座席の頭上空間は新型CLA（セダン）より26mm拡大し、より大きなドア開口部により後部へのアクセスも向上している。シートは標準で40:20:40の比率で折りたたみ可能で、荷室容量を最大1290リットルまで拡大できる。

EVの場合、WLTPサイクルで最大761kmの航続距離を実現し、日常使用や旅行での高い適用性を発揮する。10分間の充電で310km分の走行が可能だ。