長安汽車のEV「AVATR」、独創デザインの『VISION XPECTRA』世界初公開…IAAモビリティ2025

中国の長安汽車のEVブランド「AVATR」 は、IAAモビリティ2025において、エモーティブ・インテリジェント（EI）ビジョンカー「AVATR VISION XPECTRA」を世界初公開した。

【画像】AVATRの『VISION XPECTRA』

AVATR VISION XPECTRAのデザインは「自然のエネルギーの力」からインスピレーションを得ている。

外観はクリーンで大胆なラインで定義され、内装は厳選された素材と最先端のテクノロジーを組み合わせ、インテリジェントでパーソナライズされた没入型の空間を作り出している。

AVATR VISION XPECTRAは、新しい章の始まりという。彫刻のようなビジョンは、単なる乗り物ではなく、エモーティブ・ラグジュアリーを表現している。

最高設計責任者のNader氏は「AVATR VISION XPECTRAは、エネルギーによって形作られ、感情を通じてつながるエモーショナル・インテリジェンスのパートナー。ここでは、あらゆる旅が『エモーティブ・ラグジュアリー』の鮮やかな宣言となる」と述べた。

AVATRは独創的なデザインとインテリジェント・テクノロジーにおけるブランドの体系的な成果を全面的に披露している。