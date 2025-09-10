「すごい通り越して非常識」「新技術が渋滞」メルセデスAMGのスーパーEVにSNSも驚愕

メルセデスベンツの高性能ブランド、メルセデスAMGは8月29日、合計25の長距離走行記録を樹立したコンセプトEV『コンセプトAMG GT XX』に、革新的空力技術を採用したと発表した。これに対しSNS上では様々な声が上がっている。

【画像】メルセデスAMGのスーパーEV『コンセプトAMG GT XX』

同車両は8日間で4万0075km（2万4901マイル）を走行し、合計25の長距離記録を樹立した。この「8日間で世界一周」と呼ばれる挑戦では、2台のコンセプトカーが時速300kmで7日13時間24分07秒にわたって走行を続けた。

特に注目すべきは、電気自動車による24時間走行距離の記録更新。従来の記録は14回にわたって更新され、24時間ごとの記録も圧倒的な差で上回った。

記録達成の鍵となったのは、革新的なドライブトレインシステムだ。3つのアキシャルフラックスモーターと直接冷却バッテリーを搭載し、これらの技術は来年から新しい高性能AMG.EAアーキテクチャに採用される予定だ。

空力性能も記録達成に大きく貢献した。時速300kmでは駆動エネルギーの約83%が空気抵抗の克服に必要となるため、高速域での空力最適化が重要となる。同車両は空気抵抗係数0.19という優秀な値を実現し、これは重量90kg軽量化と同等の効果をもたらした。

車両には統合冷却システム、高度な空力設計、インテリジェント運転戦略など、量産予定の革新技術が多数採用されている。外装では車体側面の発光ペイント、スピーカー内蔵ヘッドライト、リア部のMBUX Fluid Light Panelなどが特徴的だ。

これに対しX（旧Twitter）上では、「新しい技術が渋滞してる」「すごい通り越して非常識」「一番スゴイ部分は900kwとかいう爆速充電」など革新的な技術がふんだんに詰め込まれた車に対し驚愕の声が多く見られた。

また、「トヨタ2000GTの当時の記録がいかに凄かったか分かるね」と1966年に15000kmを平均206.04km/hで走破した記録に触れ当時を懐かしむ声も見られた。