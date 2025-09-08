ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『GLC』新型、航続713kmのEVとして登場…IAAモビリティ2025

メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型

メルセデスベンツは9月8日、SUV『GLC』新型をIAAモビリティ2025でワールドプレミアした。

【画像】メルセデスベンツ GLC 新型

新型GLCは、メルセデスベンツの中型SUVの伝統的なプロポーションを現代的で魅力的な形で体現している。新設計されたクロームグリルを初めて採用したメルセデスベンツ車でもある。このグリルは照明付きのハイテクで、ブランドの象徴的な顔を再定義し、威信と自信を醸し出している。

内装では、メルセデスベンツのデザイン哲学「センシュアル・ピュリティ」を新たなレベルに押し上げた。浮遊するような新しいシームレスMBUX HYPERSCREENが、デジタルエレガンスによる印象的で没入感のある空間体験を創出している。

オプションとして、切り替え可能なガラスと夜空の162個の星を照らすアンビエントライトを備えたSKY CONTROLパノラマルーフが用意されている。

注目すべきは、世界初となる独立認証済みヴィーガン内装パッケージをオプションで設定した。この豪華な内装ソフトタッチ素材は、ヴィーガン協会の認証を受けており、メルセデスベンツを独立認証済みヴィーガン内装を用意する世界初の自動車メーカーにしている。

EVとして登場した新型GLCは、従来の内燃エンジン車と比較してホイールベースが84mm長くなっている。その結果、前席では足元スペースが13mm、頭上スペースが46mm拡大し、後席では足元スペースが47mm、頭上スペースが17mm広くなった。

荷室容量は570リットルを確保し、後席を倒すと1740リットルまで拡大する。さらに、フロントトランクが128リットルの積載容量を追加し、タッチコントロールで部分的に電動開閉が可能だ。

新型GLCは、メルセデスベンツの信頼性とエレガンスを最先端の電動駆動システムと直感的なソフトウェアと組み合わせている。市場投入時の最上位モデルは、360kWの出力と最大713kmの航続距離を誇る「GLC 400 4MATIC」となる。その後、さらに4つのモデルが続く予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

IAAモビリティ

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES