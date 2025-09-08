ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

スピーカー交換なら専門店へ！ 聴いて選べて安心取付、最善策も知れる［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。

純正システムのサウンドクオリティに物足りなさを覚えているドライバーが増えている。そうであれば、当連載の各記事を参考にしてほしい。ここでは『初めてのカーオーディオ』を全国の有名「カーオーディオプロショップ」に訊いて、各店の提案を紹介している。

【画像全4枚】

今回は静岡県浜松市にて店舗を構える実力ショップ、『レジェーラ』の松野さんに話しを訊いた。

◆スピーカーを換えづらい車種が増加中…でも“専門店”なら交換可能！

早速、レジェーラの松野さんに、初めて来店するドライバーがどのような選択をすることが多いのかを訊ねると……。

「最近はスピーカー交換をご希望される方が増えています。純正スピーカーのサウンドクオリティに不満を持たれる方が少なくなく、しかし昨今はドア内部に手を入れることを推奨していない自動車メーカーが増え、気軽にスピーカーを換えづらくもなっています。

でも、専門店ならなんとかなります。そこに期待していただいているのだと思います。

さらに専門店なら、めぼしい製品の音を試聴してからお選びいただけます。当店でもデモボードとデモカーで、売れ筋モデルの音を実際に聴いていただけます。

ただ、スピーカー交換は後回しにした方が良いケースもあり得ていて、その点についてはご説明するようにしています」

◆あらかじめサウンドセッティングがなされている車種では、アンプDSPの追加がお薦め！

「というのも最近は、あらかじめサウンドセッティングが成されている車種が増えています。純正スピーカーをより良いコンディションで鳴らすためでしょう。しかしそのセッティングは、市販スピーカーには合いません。性能が高い分、低音が出すぎたり、バランスが崩れたりするんです。

なので、そのようなケースではまず、パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めしています。そうすることで、聴こえ方を変えることができます。音響的なコンディションを整えられますから。その上で後からスピーカーを換えれば、それに合うセッティングを行えます。そのことをご説明し、スピーカーを換えるか、アンプDSPを追加するかをお選びいただくようにしています。

ちなみにスピーカーで人気が高いのは、6万円から7万円台のモデルです。国産ブランドではカロッツェリア、海外メーカーならブラム、モレル、フォーカルあたりが人気です。そのクラスの製品の場合、総額10万円程度でご提供しています」

◆スピーカー交換なら総額10万円が目安。アンプDSPは部材代込みで工賃が4万、5万円程度！

「取り付け工賃には、ドアスピーカーを取り付けるのに必要となるインナーバッフルのワンオフ製作代も含まれています。デッドニングは行いませんが、スピーカーの真裏への吸音処理等の最低限の施行はサービスにて行っています。

一方パワーアンプ内蔵DSPはさまざまなモデルが出ていますので、お好みのモデルをお選びいただいています。なにで音楽をお聴きになるか、将来的にはどんなシステムを組みたいか等々をお訊きして、候補となるモデルをお薦めします。

取り付け工賃は大体、4万～5万円ほどです（車種によって変動）。電源線を車両のメインバッテリーから引き込む作業、スピーカーケーブルの引き直し作業も含んでいます（部材代込み）。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。お好みと状況に応じた最善のご提案をさせていただきます。お待ちしています」

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

初めてのカーオーディオ

カーオーディオ プロショップ

スピーカー交換

カーオーディオ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES