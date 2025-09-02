ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタカローラに「FXエディション」、1980年代の「FX16」の遺伝子を継承…米国1600台限定

トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）
  • トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）
  • トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）
  • トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）
  • トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）
  • トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）

トヨタ自動車の米国部門は8月29日、『カローラハッチバック』（日本名：『カローラスポーツ』）の2026年モデルに、「FXエディション」を設定すると発表した。

【画像】トヨタ『カローラハッチバック』の「FXエディション」（米国仕様）

この特別仕様車は、1980年代の伝説的なモデル「FX16」の精神を現代に蘇らせたもので、ノスタルジックな魅力と現代的なダイナミズムを融合させている。

FXエディションはSEグレードをベースとし、アグレッシブな外観と空力性能向上を図る黒いベンテッドスポーツウイングを装備。18インチのグロスホワイト仕上げアルミホイールに黒いラグナットを組み合わせ、印象的な外観を演出する。また、1980年代のオリジナルFX16を彷彿とさせるヘリテージ風リアエンブレムも特徴的だ。

内装では、スエード素材とオレンジステッチを施した新しい黒いスポーツツーリングシートを採用。鮮やかなステッチはドアパネル、ステアリングホイール、シフトブーツにも施されている。標準装備の7インチデジタルゲージクラスターは、有用な車両情報を表示し、ドライバーの好みに応じて異なるレイアウトにカスタマイズ可能だ。

2.0リッターダイナミックフォース直噴4気筒エンジンを搭載し、最高出力169hp（6600rpm時）、最大トルク151lb-ft（4800rpm時）を発揮する。なお、FXエディションは米国向けに1600台のみの限定生産となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ カローラスポーツ

トヨタ自動車

ハッチバック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES