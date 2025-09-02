ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

タタ、9人乗り新型ミニバン『ウィンガー・プラス』インド発売…約345万円から

タタ『ウィンガー・プラス』
  • タタ『ウィンガー・プラス』
  • タタ『ウィンガー・プラス』

タタ・モーターズは8月29日、9人乗りの新型ミニバン『ウィンガー・プラス』をインドで発売したと発表した。

スタッフ輸送や観光業界向けのプレミアム乗用車として開発された。

価格は206万ルピー（約345万円）から。リクライニング機能付きキャプテンシートやアームレスト調整機能、個人用USB充電ポート、個別エアコン吹き出し口、広い足元スペースなど、セグメント最高水準の装備を搭載している。

広いキャビンと大容量荷物室により、長距離移動での快適性を向上させた。モノコック構造のシャシーにより堅牢な安全性と安定性を実現し、乗用車のような乗り心地とハンドリングでドライバーの疲労軽減も図っている。

パワートレインには、実績のある燃費効率の高い2.2Lディーコール・ディーゼルエンジンを搭載。最高出力100hp、最大トルク200Nmを発生する。

タタ・モーターズのコネクテッド車両プラットフォーム「フリート・エッジ」も装備し、リアルタイムでの車両追跡、診断、フリート最適化により事業管理の向上を支援する。

タタ・モーターズは9人乗りから55人乗りまで多様な商用乗用車ポートフォリオを展開。インド全土に4500以上の販売・サービス拠点を持つ強固なネットワークで、信頼性の高い効率的なモビリティソリューションを提供し続けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タタ

ミニバン

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES