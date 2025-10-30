ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱商事と日本TCS、モビリティ領域で戦略的提携を締結

タタ・コンサルタンシー・サービシズのロゴ
  • タタ・コンサルタンシー・サービシズのロゴ

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ（日本TCS）と三菱商事は10月30日、モビリティ領域における戦略的パートナーシップの構築を目指す覚書（MoU）を締結したと発表した。

両社は次世代車両（SDV）、電気自動車（xEV）、自動運転技術、コネクテッド技術、人工知能（AI）の導入と展開に協力し、新たな事業機会の創出と企業価値向上を目指す。

三菱商事は大手自動車メーカーとの強固なパートナーシップを活かし、日本TCSの先進的なテクノロジーサービスの導入を支援する。日本TCSは約1万人のプロフェッショナル人材を擁し、日本企業向けの独自モデルを通じた高度なITサービスを提供。今回の協業を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献していく。

三菱商事はモビリティサービス事業をグローバルに展開し、モビリティ、エネルギー、DX、新サービス創出の融合で社会課題に取り組んでいる。日本TCSも日本とインドの拠点で連携を深め、ビジネス変革と技術革新の触媒となる役割を担う。

今回の提携は、両社がもつ技術力とネットワークを活用し、100年に一度の大変革期を迎える自動車業界で競争力向上と持続可能な社会の構築に寄与することを目指す。今後も両社はモビリティ分野の革新に積極的に取り組む予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱商事

タタ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

自動運転、高度運転支援（ADAS）

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES