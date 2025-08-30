レクサス独走を許さない！ メルセデスベンツが最高級ミニバンを準備…土曜ニュースランキング

8月22～28日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。お盆休み明けのサイトを賑わした記事は、メルセデスベンツの新型高級ミニバンのスクープ記事でした。2位、3位は日産、三菱の新型軽自動車です。
メルセデスベンツは現在、新型高級ミニバン『VLE』のティザーキャンペーンを展開している。その最終デザインをデジタルプレビューしよう。日本に導入される可能性も高く、レクサス『LM』が最大のライバルとなるだろう。
日産自動車は22日、軽スーパーハイトワゴンの『ルークス』を今秋フルモデルチェンジすると発表した。先代からガラッと変わったデザインには、「日本ならではの軽自動車」というこだわりが込められているという。
三菱自動車は22日、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』をフルモデルチェンジすると発表、予約受付を開始した。親しみやすいフロントマスクや、三菱の強みである4WD技術などで人気のデリカミニが、登場から2年少々で2代目となる。
スバル・オブ・アメリカは、新型『アウトバック』の価格を発表した。現地ベース価格は3万4995ドル（約515万円）からで、年内に全米の販売店で発売される。
1968年から1981年。当時のクルマとしては比較的長寿といわれたいすゞ『117クーペ』。その中で1977年12月から1981年5月までの3年5か月ほど、後継車だった『ピアッツァ』にバトンを託す直前まで、カタログモデルだったのが“角目”だった。