レクサス独走を許さない！ メルセデスベンツが最高級ミニバンを準備…土曜ニュースランキング

8月22～28日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。お盆休み明けのサイトを賑わした記事は、メルセデスベンツの新型高級ミニバンのスクープ記事でした。2位、3位は日産、三菱の新型軽自動車です。


1位） レクサス『LM』対抗！これがメルセデスベンツ最高級ミニバン、『Vクラス』後継の最終デザインだ：130 Pt.

メルセデスベンツは現在、新型高級ミニバン『VLE』のティザーキャンペーンを展開している。その最終デザインをデジタルプレビューしよう。日本に導入される可能性も高く、レクサス『LM』が最大のライバルとなるだろう。
コンセプトカー『ヴィジョンV』の市販バージョン





2位） 【日産 ルークス 新型】「ルークスはパイクカー」開発デザイナーが立ち返った“軽ならではのデザイン”とは：119 Pt.

日産自動車は22日、軽スーパーハイトワゴンの『ルークス』を今秋フルモデルチェンジすると発表した。先代からガラッと変わったデザインには、「日本ならではの軽自動車」というこだわりが込められているという。
日産の軽自動車の認知度が低い





3位） 三菱『デリカミニ』がフルモデルチェンジ！「やんちゃ坊主」感アップ、走りも三菱らしく進化：102 Pt.

三菱自動車は22日、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』をフルモデルチェンジすると発表、予約受付を開始した。親しみやすいフロントマスクや、三菱の強みである4WD技術などで人気のデリカミニが、登場から2年少々で2代目となる。
「キャラ立ち」で販売好調のデリカミニ





4位） スバル『アウトバック』新型、約515万円から…年内米国発売へ：90 Pt.

スバル・オブ・アメリカは、新型『アウトバック』の価格を発表した。現地ベース価格は3万4995ドル（約515万円）からで、年内に全米の販売店で発売される。
7世代目に進化





5位） 販売わずか3年の希少車種、「角目」のいすゞ『117クーペ』【懐かしのカーカタログ】：59 Pt.

1968年から1981年。当時のクルマとしては比較的長寿といわれたいすゞ『117クーペ』。その中で1977年12月から1981年5月までの3年5か月ほど、後継車だった『ピアッツァ』にバトンを託す直前まで、カタログモデルだったのが“角目”だった。
第一印象は拒否反応に近いものが


