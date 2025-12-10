メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』、Amazonが200台以上導入…ドイツと英国

メルセデスベンツトラックスは、アマゾン(Amazon)から過去最大規模となる200台以上のメルセデスベンツ『eアクトロス600』をドイツと英国での配送向けに受注したと発表した。

これらのバッテリー電動トラックは現在、英国全土で展開されており、アマゾンの物流ネットワークの脱炭素化に貢献している。

急速充電インフラにより、車両は400kWの充電出力で約70分で10%から80%まで充電できる。これらのトラックは年間で地球を450周以上する距離に相当する走行し、3億個以上の荷物を配送する。

eアクトロス600は2024年11月末から独ヴェルト工場で量産を開始。同年12月から顧客への納入を開始した。この電動フラッグシップモデルは、実際の使用条件下で既に何度もその能力を証明している。

総重量40トンでの「eアクトロス600欧州テストツアー2024」では22カ国を1万5000km走破し、「欧州テストツアー冬季2025」では北欧を約6500km走行した。さらに、この電動トラックは「インターナショナル・トラック・オブ・ザ・イヤー2025」に選出された。この賞は業界で最も重要な賞であり、欧州の商用車ジャーナリスト24名で構成されるインターナショナル・トラック・オブ・ザ・イヤー組織によって毎年授与される。

600kWhを超える高容量バッテリー(モデル名の由来)と、自社開発された新しい高効率電動ドライブアクスルにより、「eアクトロス600」は中間充電なしで500kmの航続距離を実現する。この航続距離は総重量40トンという現実的で実用的な条件下で達成され、運転スタイルやルートによってはさらに大幅に超えることも可能だ。「eアクトロス600」は1日あたり1000km以上の走行も可能となる。法定の運転休憩時間中の中間充電により、充電設備が利用可能であればこれが実現できる。

「eアクトロス600」は3つのバッテリーパックを搭載し、それぞれ207kWhの容量を持つ。これらは合計621kWhの総容量を提供する。バッテリーはリン酸鉄リチウムセル技術(LFP)に基づいており、長寿命が特徴だ。

メルセデスベンツトラックスの開発エンジニアは、「eアクトロス600」を従来の重量級長距離『アクトロス』と同等の車両および部品の耐久性要件を満たすよう設計した。これは10年間の運用で最大120万kmを意味する。この使用期間後も、バッテリーの健全性は80%以上を維持する見込みだ。他のバッテリーセル技術とは対照的に、LFP技術では設置容量の95%以上を使用できる。これにより、同じ設置バッテリー容量でより長い航続距離が可能になる。車両は技術的に最大44トンの総重量に対応するよう設計されている。標準的なセミトレーラーを使用した場合、「eアクトロス600」はEU内で約22トンの積載量を持つ。国内法によってはより高い積載量が認められる場合もある。

さらに多くの顧客要件に応えるため、メルセデスベンツトラックスは最近、メルセデス・ベンツ「eアクトロス600」をベースとした追加バリエーションでバッテリー電動トラックのポートフォリオを拡大した。航続距離、積載量、快適性に関する要件に応じて、顧客は2種類のキャビンバリエーション、2つまたは3つのバッテリーパック、多数のホイールベース、新しいアクスル構成から選択できる。第2世代の「eアクトロス」は、ベース車両で40以上のバリエーションを提供する。新しい車両バージョンは、LFPバッテリー技術や特別に開発された電動アクスルなど、「eアクトロス600」の主要特性を備えている。