ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』、Amazonが200台以上導入…ドイツと英国

メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』をAmazonが200台以上導入
  • メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』をAmazonが200台以上導入
  • メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』をAmazonが200台以上導入
  • メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』をAmazonが200台以上導入
  • メルセデスベンツのEVトラック『eアクトロス600』をAmazonが200台以上導入

メルセデスベンツトラックスは、アマゾン(Amazon)から過去最大規模となる200台以上のメルセデスベンツ『eアクトロス600』をドイツと英国での配送向けに受注したと発表した。

【画像全4枚】

これらのバッテリー電動トラックは現在、英国全土で展開されており、アマゾンの物流ネットワークの脱炭素化に貢献している。

急速充電インフラにより、車両は400kWの充電出力で約70分で10%から80%まで充電できる。これらのトラックは年間で地球を450周以上する距離に相当する走行し、3億個以上の荷物を配送する。

eアクトロス600は2024年11月末から独ヴェルト工場で量産を開始。同年12月から顧客への納入を開始した。この電動フラッグシップモデルは、実際の使用条件下で既に何度もその能力を証明している。

総重量40トンでの「eアクトロス600欧州テストツアー2024」では22カ国を1万5000km走破し、「欧州テストツアー冬季2025」では北欧を約6500km走行した。さらに、この電動トラックは「インターナショナル・トラック・オブ・ザ・イヤー2025」に選出された。この賞は業界で最も重要な賞であり、欧州の商用車ジャーナリスト24名で構成されるインターナショナル・トラック・オブ・ザ・イヤー組織によって毎年授与される。

600kWhを超える高容量バッテリー(モデル名の由来)と、自社開発された新しい高効率電動ドライブアクスルにより、「eアクトロス600」は中間充電なしで500kmの航続距離を実現する。この航続距離は総重量40トンという現実的で実用的な条件下で達成され、運転スタイルやルートによってはさらに大幅に超えることも可能だ。「eアクトロス600」は1日あたり1000km以上の走行も可能となる。法定の運転休憩時間中の中間充電により、充電設備が利用可能であればこれが実現できる。

「eアクトロス600」は3つのバッテリーパックを搭載し、それぞれ207kWhの容量を持つ。これらは合計621kWhの総容量を提供する。バッテリーはリン酸鉄リチウムセル技術(LFP)に基づいており、長寿命が特徴だ。

メルセデスベンツトラックスの開発エンジニアは、「eアクトロス600」を従来の重量級長距離『アクトロス』と同等の車両および部品の耐久性要件を満たすよう設計した。これは10年間の運用で最大120万kmを意味する。この使用期間後も、バッテリーの健全性は80%以上を維持する見込みだ。他のバッテリーセル技術とは対照的に、LFP技術では設置容量の95%以上を使用できる。これにより、同じ設置バッテリー容量でより長い航続距離が可能になる。車両は技術的に最大44トンの総重量に対応するよう設計されている。標準的なセミトレーラーを使用した場合、「eアクトロス600」はEU内で約22トンの積載量を持つ。国内法によってはより高い積載量が認められる場合もある。

さらに多くの顧客要件に応えるため、メルセデスベンツトラックスは最近、メルセデス・ベンツ「eアクトロス600」をベースとした追加バリエーションでバッテリー電動トラックのポートフォリオを拡大した。航続距離、積載量、快適性に関する要件に応じて、顧客は2種類のキャビンバリエーション、2つまたは3つのバッテリーパック、多数のホイールベース、新しいアクスル構成から選択できる。第2世代の「eアクトロス」は、ベース車両で40以上のバリエーションを提供する。新しい車両バージョンは、LFPバッテリー技術や特別に開発された電動アクスルなど、「eアクトロス600」の主要特性を備えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

アマゾン（Amazon.com）

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES