ジープ『グラディエーター』、カナダで約120万円値下げ…2026年型を年内発売へ

ジープブランドが、カナダにおけるピックアップトラック『グラディエーター』の2026年モデルの価格を大幅に引き下げると発表した。2025年モデルと比較して、最大1万1400カナダドル（約120万円）の値下げとなる。

今回の価格見直しは、ジープがカナダのドライバーに優れた価値と性能を提供するという継続的なコミットメントを反映したものだという。

2026年グラディエーターモデルラインナップは、「スポーツS」、「ウィリス」、ブランド唯一のデザート レイテッド モデルである「モハベ」、そしてトレイル レイテッドの「ルビコン」など、あらゆる冒険に対応する選択肢を提供し続ける。

ジープ グラディエーターは、業界唯一のオープンエア ピックアップとして先頭を走り続けており、象徴的なデザインと頑丈な性能を組み合わせ、最大3492kg（7700ポンド）の4x4最大牽引能力と、クラス最高の最大782kg（1725ポンド）のペイロードを実現している。

2026年ジープ グラディエーターのカナダベース価格は、4万9995カナダドル（約530万円）からとなる。

2026年モデルのグラディエーターのラインナップは現在注文受付中で、年内にカナダのディーラーに到着する予定だ。

《森脇稔》

