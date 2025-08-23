日産『リーフ』新型、米国EV最安値の約440万円から…今秋発売へ

日産自動車が、新型『リーフ』を今秋から米国で発売する。「S+」グレードの希望小売価格は2万9990ドル（約440万円）からとなり、現在米国で販売されている新車EVの中で最も安い価格を実現する。

同社は「すべての人にEVモビリティを提供する」という方針を掲げており、新型リーフの価格は15年前の初代リーフ（3万2780ドル）よりも安く設定されている。また、SV+グレードは3万4230ドルで、先代リーフSV PLUSより1960ドル安くなっている。

新型リーフは航続距離が最大303マイルまで向上し、北米充電規格（NACS）に対応している。プラグ&チャージ機能により、2万基以上のテスラスーパーチャージャーへのシームレスなアクセスが可能で、通勤や長距離ドライブの両方に適している。

デザイン面では、電動フラッシュドアハンドルや『Z』スポーツカーからインスピレーションを得たカタナブレード要素を採用した流線型のルーフライン、ボタン一つで透明度を調整できるパノラマルーフなどを装備している。

室内は12.3インチまたは14.3インチのデュアルディスプレイを搭載し、Google built-inによるナビゲーションシステムやインテリジェントルートプランナーなどの先進技術を標準装備している。

なお、日本での発売時期や価格については未発表。