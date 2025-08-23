ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『リーフ』新型、米国EV最安値の約440万円から…今秋発売へ

日産『リーフ』新型（米国仕様）
  • 日産『リーフ』新型（米国仕様）
  • 日産『リーフ』新型（米国仕様）
  • 日産『リーフ』新型（米国仕様）
  • 日産『リーフ』新型（米国仕様）
  • 日産『リーフ』新型（米国仕様）

日産自動車が、新型『リーフ』を今秋から米国で発売する。「S+」グレードの希望小売価格は2万9990ドル（約440万円）からとなり、現在米国で販売されている新車EVの中で最も安い価格を実現する。

同社は「すべての人にEVモビリティを提供する」という方針を掲げており、新型リーフの価格は15年前の初代リーフ（3万2780ドル）よりも安く設定されている。また、SV+グレードは3万4230ドルで、先代リーフSV PLUSより1960ドル安くなっている。

新型リーフは航続距離が最大303マイルまで向上し、北米充電規格（NACS）に対応している。プラグ&チャージ機能により、2万基以上のテスラスーパーチャージャーへのシームレスなアクセスが可能で、通勤や長距離ドライブの両方に適している。

デザイン面では、電動フラッシュドアハンドルや『Z』スポーツカーからインスピレーションを得たカタナブレード要素を採用した流線型のルーフライン、ボタン一つで透明度を調整できるパノラマルーフなどを装備している。

室内は12.3インチまたは14.3インチのデュアルディスプレイを搭載し、Google built-inによるナビゲーションシステムやインテリジェントルートプランナーなどの先進技術を標準装備している。

なお、日本での発売時期や価格については未発表。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 リーフ

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES