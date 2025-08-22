ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

世界初の個人所有可能なレベル4自動運転が誕生…有料会員記事ランキング

テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • トヨタ アルファード（参考画像）
  • （イメージ）
  • ホンダの米国サウスカロライナ工場（SCM）から、50万台目のホンダの小型オフロードモデル「サイドバイサイド」車両がラインオフ
  • Unreal Engineのデモムービーより次世代コックピットのイメージ。

8月14～20日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は個人所有可能なレベル4自動運転車に関する記事に注目が集まりました。


1位） 世界初、個人所有できるレベル4自動運転「ロボカー」誕生、2026年に納車開始：389 Pt.

米国のAI企業テンサーは、世界初の個人所有可能な完全自動運転車「テンサー・ロボカー」を発表した。2026年後半からアメリカ、ヨーロッパ、UAE市場で納車を開始する予定だ。
車両には37台のカメラ、11台のレーダーに加えNVIDIA製スーパーコンピューター搭載





2位 高級タクシーサービスに『アルファード』7台を導入、帝都自動車交通「GO PREMIUM」に対応：52 Pt.

帝都自動車交通が、トヨタ『アルファード』7台を先行導入し、「GO PREMIUM」サービスへの対応を開始した。「GO」アプリから手軽に高級ワンボックス車を指定・注文できる「GO PREMIUM」は、ハイグレードな移動体験を提供するサービスだ。
ファミリーでの都内観光や空港移動の需要が高まりを受け、大人数・大きな荷物の顧客にも対応





3位 不適切利用47%、カメラ式駐車場管理システムで判明…熊野白浜リゾート空港：30 Pt.

南紀白浜エアポートとタイムズ24は、熊野白浜リゾート空港（和歌山県白浜町）の搭乗者専用第2駐車場にカメラ式入出庫管理システムを導入し、駐車場の効率的な管理運営および長期放置車両の防止等の取り組みを推進すると発表した（8月19日）。
72時間以上の使用時に必要な届け出も提出率は20％にとどまる





4位 ホンダの小型オフロードモデル、米工場で生産50万台達成：17 Pt.

ホンダの米国サウスカロライナ工場（SCM）から、50万台目のホンダの小型オフロードモデル「サイドバイサイド」車両がラインオフした。
記念すべき50万台目は『パイオニア1000』に





5位 ゲームエンジンが変えるクルマづくり――Unreal Engineがもたらす自動車開発の未来とは：13 Pt.

8月5日、Unreal Engineの自動車業界向けイベント『Build: Tokyo '25 for Automotive』をEpic Games Japanが開催した。ゲーム開発から生まれたUnreal Engineが、いかに現代のクルマづくりを変えつつあるのか、その最前線について語られた。
自動車メーカーの80%が既にUnreal Engineを利用


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

有料会員記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES