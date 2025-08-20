ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

不適切利用47%、カメラ式駐車場管理システムで判明…熊野白浜リゾート空港

（イメージ）
  • （イメージ）
  • 南紀白浜空港
  • 2025年1～5月期の利用状況の分析結果
  • カメラ式入出庫管理システムのイメージ
  • 第2駐車場におけるカメラ等の設置状況
  • 第2駐車場におけるカメラ等の設置状況
  • 駐車場位置図

南紀白浜エアポートとタイムズ24は、熊野白浜リゾート空港（和歌山県白浜町）の搭乗者専用第2駐車場にカメラ式入出庫管理システムを導入し、駐車場の効率的な管理運営および長期放置車両の防止等の取り組みを推進すると発表した（8月19日）。

タイムズ24によると、全国にある空港の無料駐車場では、長期および不法駐車が増加し地域の治安が悪化する、目的外利用の車両が多く本来駐車場を利用すべき車両が駐車できないという事案が、地方や離島を中心に多く発生している。

南紀白浜エアポートが運営する熊野白浜リゾート空港の搭乗者専用第二駐車場（無料：最大300台）においても、長期放置車両や相乗りによる無断駐車等、適切ではない利用が見受けられる。これらを放置すると管理運営に重大な支障をきたす可能性があるほか、本来の旅行者が利用できない状況となることから、2024年秋よりタイムズ24のカメラ式入出庫管理システムを導入した。

カメラ式入出庫管理システムでは、駐車場入り口に設置するカメラで車両のナンバーを読み取ることで、クラウド上に蓄積される入出庫の時刻、駐車時間、利用頻度等のデータ分析が可能となる。タイムズ24によると無料の空港駐車場への導入は全国で初めてだという。


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

教えて！はじめてEV

特集

パーク24、タイムズ

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES