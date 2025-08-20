「次期LFA……？」世界初公開のレクサス『スポーツコンセプト』が話題に！市販化への期待も

レクサスが、米モントレーカーウィーク2025の「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」において、『スポーツコンセプト』を世界初公開した。SNSでは「次期LFA……？」「LFAやLCの要素感じられてきゅんです」など、さまざまなコメントで盛り上がっている。

このスポーツコンセプトは、先進的かつ革新的なスタイルと伝統的なスポーツカーらしさを併せ持ち、レクサスが描く次世代のデザインを体現したものだという。

レクサス『スポーツコンセプト』

ワイド＆ローなスタンスを持つ2ドアのプロポーションは、高い動的性能とエモーショナルな次世代スポーツカーのビジョンを示している。

スポーツコンセプトの発表に対しX（旧Twitter）では、「ばっっっっっっかカッコいい」「綺麗なクルマやのう」など、その特徴的なデザインに対して高評価のコメントが集まっている。

また「次期LFA……？」「これは次期LCか」「LFAやLCの要素感じられてきゅんです」「LFA後継機っぽさ全開じゃね？」など、次世代モデルへの期待も寄せられている。

レクサス『スポーツコンセプト』

このほかにも、「デザイン言語もブランドでちゃんと安定してきてる気がするし、市販型が是非見てみたいね」「コンセプトという割にはもう既に市販化出来そうなクオリティーだな」「天使の咆哮最高傑作のV10エンジンの後継機は一体どんなパワートレインになるのかな」といったコメントも寄せられていた。

現時点ではエクステリアデザイン以外の情報は明らかにされていないため、今後の追加情報に期待したい。