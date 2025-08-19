ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ランボルギーニ史上最強の1080馬力、電動スーパーカー『フェノメノ』発表…世界29台限定

ランボルギーニ・フェノメノ
  • ランボルギーニ・フェノメノ
  • ランボルギーニ・フェノメノ
  • ランボルギーニ・フェノメノ
  • ランボルギーニ・フェノメノ
  • ランボルギーニ・フェノメノ

ランボルギーニは、世界29台限定の新型電動スーパーカー『フェノメノ』を、14日に米カリフォルニアで開幕した「モントレーカーウィーク2025」で発表した。

フェノメノは、ランボルギーニ史上最強となる総出力1080hpのハイブリッドシステムを搭載している。自然吸気6.5リットルV12エンジンが835hpを発生し、3基の電気モーターが245hpを追加する構成となっている。

ランボルギーニ・フェノメノランボルギーニ・フェノメノ

パフォーマンス面では、0-100km/h加速を2.4秒、0-200km/h加速を6.7秒で達成し、最高速度は350km/hを超える。パワーウェイトレシオは1.64kg/hpと、ランボルギーニ史上最高の数値を記録している。

シャシーには航空機技術にインスパイアされたモノフューゼラージュ構造を採用し、マルチテクノロジーカーボンファイバー製モノコックとフロント部分にはフォージドコンポジット素材を使用している。

ブレーキシステムには、サーキット走行にも対応するCCM-R Plusカーボンセラミックディスクを装備。サスペンションはスポーツ走行向けにチューニングされ、ブリヂストンが専用開発したトラック志向タイヤを組み合わせている。

ランボルギーニ・フェノメノランボルギーニ・フェノメノ

V12エンジンは最高回転数9500rpmまで対応し、リッター当たり128hpを超える出力密度を実現している。駆動方式は、V12エンジンが後輪を、フロントアクスルの2基の電気モーターが前輪を駆動する四輪駆動システムを採用している。

フェノメノという名前は、ランボルギーニの伝統に従い、2002年にメキシコのモレリアで闘牛として活躍した勇敢な雄牛の名前に由来している。この雄牛は並外れた資質を示したため、闘牛場で恩赦を受けたという逸話がある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ランボルギーニ（Lamborghini）

モントレー カーウィーク（Monterey）

クーペ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES