ピックアップトラックのラム『ダコタ』新型、2026年デビューを示唆…コンセプトカーをブラジルで発表

ステランティスのラムブランドが、「ダコタ・ナイトフォール・コンセプト」をブラジルで発表した。2026年にブラジルをはじめ、南米各国で発売される予定のピックアップトラック『ダコタ』新型を示唆している。

公開されたダコタ・ナイトフォール・コンセプトは、ラムのDNAを構成する主要シンボルを取り入れたユニークなスタイルが特徴だ。フロントグリルには「Ram」の文字が刻まれ、LEDラインがグリル上部からヘッドライトまで横断している。

ボンネットにはオレンジ色の3つのライトポイントで照らされたエアインテークが配置され、これはラムの歴史的な名車への敬意を表している。フロントバンパーには牽引フック、電動ウインチ、下部プロテクターが装備され、ブロンズ色の専用塗装が施されている。

ラム「ダコタ・ナイトフォール・コンセプト」

ボディには直線的なラインと折り目が施され、堅牢性と力強さを表現している。フォックス製の高められたサスペンション、33インチのオールテレーンタイヤ、ビードロック機能付き18インチアルミホイールを装備し、激しいオフロード走行でも優れた性能を発揮する。

リアには一体型スペアタイヤが目立つ位置に配置され、専用のラムバーに固定されている。長距離LED照明も装備し、様々なフィールドやオフロードでの挑戦に対応する。リアにはLEDテールランプとラムエンブレム、牽引フック付きリアバンパーが配置されている。

ラム「ダコタ・ナイトフォール・コンセプト」

ダコタ・ナイトフォール・コンセプトには、ラムの創設以来の力と威力を象徴するユニークなグラフィックを施した専用塗装が採用されている。

新型ラム・ダコタの詳細情報は近日中に発表される予定だ。