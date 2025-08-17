日産自動車は今どこに？…ホンダとの統合破談から追浜撤退まで［まとめ］

経営難の日産自動車は、ホンダ（本田技研工業）との経営統合を模索するも2月13日に破談。その後、首脳陣交代、新商品計画の発表を経て、経営再建計画「Re:Nissan」の立ち上げとなった。2026年3月期、第1四半期決算が発表されて、現状はどうなっているのか。