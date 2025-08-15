ホーム 自動車 ニューモデル モビリティ 記事

Luupの三輪モデル『Unimo』発表に、「乗り心地気になる」「安全運転しっかり」など注目を集める

Luupの三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」
  • Luupの三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」
  • Luupの三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」
  • Luupの三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」

マイクロモビリティシェア事業を展開するLuupは、アイシンおよびGKダイナミックスと共同開発した三輪・小型のユニバーサルカー『Unimo（ユニモ）』のコンセプトモデルを5日に発表した。SNSでは「重心低くてキックボードよりずっと安定してそう」など様々な意見が集まっている。

同車両は、年齢・性別などの違いにかかわらず、できるだけ多くの方々に利用してもらうことを目指して開発された。街じゅうを「駅前化」するインフラを作るというLuupのミッションの実現に向けた取り組みの一環となる。

Unimoは「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」という車両区分で、16歳以上であれば運転免許不要で乗車可能だ。制限速度は車道通行時20km/h、一部の歩道や路側帯の通行時は6km/hとなっている。

車両の特長は、幅広い世代が取り扱える走行時・静止時の安定性、身体的負担が少なく移動可能、若者から高齢者まで分け隔てなく乗りたいと思えるデザイン、利用者に合わせて最高速度や走行補助機能をパーソナライズ可能な点だ。

アイシンの「リーンアシスト制御」技術により、三輪構造の安定性と二輪構造の走行能力の両方を備えている。この技術は、車速とハンドル角等の情報に基づき、車体の傾斜角を制御することで、二輪車並の幅の狭い車両においても高い走行安定性を実現する。

車両スペックは、長さ130cm、幅59.5cm、高さ120cmで、自転車や電動キックボードと同程度のサイズ。重量は約60kg、耐荷重120kgとなっている。

Luupは既存のポートに停車可能なサイズに設計し、IoTモジュールを搭載することで、スマホアプリやサーバーから様々な操作・制御が可能としている。

Luupの三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」Luupの三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」

X（旧Twitter）では、「交通空白の解消というのは素晴らしい理念」「Unimo自体は安全なのだと思いますが、それを乗る人、周囲で車を運転する人の理解や配慮が必要そうですね」といった意見が見られた。

また「重心低くてキックボードよりずっと安定してそう」「アイシンも関わってるのか！乗り心地気になる」と車両自体への関心も集まっている。特に多くの注目が集まっていたのは安全性で「免許いらないって便利だけど安全運転しっかり」といったコメントが見られた。

今後は試乗会等を実施した上で、2026年度中を目途に複数地域で実証実験を行い、シェアリングサービスへの本格導入を検討していく方針だ。

《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

Luup（ループ）

アイシン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

特定小型原付

電動キックボード

トピック

口コミ記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES