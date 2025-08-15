ミリタリーファンも注目!?「まるで偵察用オートバイ」なカワサキの新型車に「めっちゃカッコヨ」と反響

カワサキモータースジャパンが、多用途型デュアルパーパスモデル『KLX230 DF』を新発売する。渋いカラーで登場した「KLX230 DF」に対して、SNSでは「これめっちゃカッコヨ」「まるで偵察用オートバイやん」といった高評価コメントが集まっている。

KLX230DFは、カワサキが長年培ってきた信頼性と実用性を受け継ぐ多用途型のデュアルパーパスモデル。軽量な車体と扱いやすいハンドリング、足つきの良いシート高により、オンロードからオフロードまで幅広いライディングに対応する。

カワサキ KLX230DF

搭載する空冷232cc単気筒エンジンとコンパクトなフレームにより、軽快な走りに加え、アウトドアユースを意識した実用装備も充実している。転倒時の安心感を高めるエンジンガードや、荷物の積載に便利なリアキャリアなど、日常でも活躍できる装備を搭載。また、リアホイールはチューブレス化され、パンク修理やタイヤ交換時の利便性を向上させている。

外装は耐久性と信頼性を感じさせる「ミディアムクラウディグレー」のアースカラーで統一。エンジンやフレーム、スイングアームなどの各部にはブラックアウト仕上げを施し、タフさと洗練さを両立したスタイリングを実現している。

カワサキ KLX230DF

必要に応じてオフにできるデュアルパーパスABSも標準装備。スマートフォンから車両状況を確認できるワイヤレス接続機能も搭載し、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」「ナビ機能」が利用可能。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に渡される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

X（旧Twitter）では、「これめっちゃカッコヨ」「こんな魅力的な車種をどんどんアップデートしてくれて、ありがたい」といった興奮と喜びのコメントが集まっている。実用性にも注目が集まり「トレールバイクとはしては良い選択肢になりそう」といった声も見られた。

耐久性と信頼性を感じさせるグレーのアースカラー

「ミディアムクラウディグレー」のアースカラーで統一された外装に関しては「自衛隊にも即納可能だなｗｗ」「自衛隊仕様...？！DF...ってまさかそういう」「やべぇ、まるで偵察用オートバイやん、めっちゃかっこいい…」などミリタリーファンからも多くの注目、高評価が集まっている。

なお「KLX230 DF」の税込み価格は68万2000円で、販売開始は2025年9月15日からとなっている。