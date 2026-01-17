「タイプRはどうなる？」ホンダの新しくて懐かしい「Hマーク」、SNSで広がる期待の声

ホンダは1月13日、四輪事業における新たなアイデンティティとして、デザインを刷新した新たな「Hマーク」を発表した。SNSでは、「原点回帰か」「実際に車に付いた時にどう見えるかが楽しみ」など、多くのコメントが寄せられ話題となっている。

【画像】ホンダの新しい「Hマーク」を採用するHonda 0 シリーズ

Hマークは1963年に初めて採用され、その後何度かのデザイン変更を経ながら、長年にわたりホンダ四輪車の象徴として使用されてきた。今回は「原点回帰」と「革新」を同時に表現するため、抜本的なリデザインが施された。

従来の枠に囲まれた立体的で重厚なデザインから一新され、新マークは枠を取り払ったシンプルでフラットな形状を採用。両手を広げたようなその姿は、モビリティの可能性を無限に拡張し、ユーザーに対してオープンに向き合う姿勢を視覚化しているという。

ホンダ四輪の新Hマーク

この新デザインは、「ゼロから全く新しいEVを創造する」というコンセプトを掲げる次世代EV『Honda 0シリーズ』への採用を皮切りに、2027年以降の次世代ハイブリッド主力モデルへも順次導入される。さらに、その適用範囲はプロダクトのみならず、販売店のサインやコミュニケーションツール、モータースポーツ活動など、四輪事業のあらゆる顧客接点へと拡大される予定だ。

自動車業界が100年に一度の変革期にある中、ホンダはこの刷新を「第二の創業期」の象徴と定義した。固定概念や過去の成功体験に捉われることなく、最先端の知能化・電動化技術で新しい価値を提供する。このHマークには、そんなホンダの不退転の決意と、新時代を切り開く強固な意志が込められている。

ホンダ「0（ゼロ）シリーズ」の『Honda 0 SALOON』と『Honda 0 SUV』のプロトタイプ

X（旧Twitter）では、「初代ホンダロゴに似てますね。 原点回帰か」「初期のホンダのエンブレムやな」「ロゴシンプルになったね」「昔風になったのね」などのコメントが寄せられている。

また、「モータースポーツだとデザイン合うのでは？」「実際に車に付いた時にどう見えるかが楽しみ」など、実車への採用に期待の声も。

このほか、「これタイプRのエンブレムどうなるの」「タイプRはどうなるんだろう？ このHマークが赤になるだけ？」と、高性能モデル「タイプR」の赤いエンブレムの行末にも関心が寄せられていた。