ホンダ、四輪事業の新「Hマーク」発表…次世代EV「Honda 0シリーズ」から採用へ

ホンダは1月13日、四輪事業における新たなシンボルとして、新デザインの「Hマーク」を採用すると発表した。

【画像】ホンダの新Hマークと次世代EV「0シリーズ」

Hマークは1963年に初めて採用され、その後何度かのデザイン変更を経ながら、長年にわたりホンダ四輪車の象徴として使用されてきた。

今回、「ホンダのクルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロから全く新しいEVを創造する」という決意のもと開発された「Honda 0シリーズ」をはじめとする次世代EVの開発にあたり、Hマークも新たにデザインされた。

これは、ホンダの変革への意思を示すとともに、原点を超え、挑戦と進化を絶えず追い求めるホンダの企業姿勢を表現したものだ。両手を広げたようなデザインは、モビリティの可能性を拡張し、ユーザーに向き合う姿勢を示している。

この新たなHマークは、次世代EVに加え、2027年以降に投入する次世代ハイブリッド車の主力モデルへの適用を予定している。

また、このHマークについて、四輪商品だけではなく顧客とのタッチポイントである販売店やコミュニケーション展開、四輪モータースポーツなど、四輪事業全体のシンボルとして適用範囲を拡大する。

知能化・電動化など大きく変革する四輪市場において、固定概念や慣習、従来のやり方に捉われることなく、「第二の創業期」の象徴として時代を先取る技術と発想により、顧客の期待を超える新たな価値を提供し、変革期を切り開いていくという強い決意をHマークに込めた、としている。