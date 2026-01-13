ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、四輪事業の新「Hマーク」発表…次世代EV「Honda 0シリーズ」から採用へ

ホンダ四輪の新Hマーク
  • ホンダ四輪の新Hマーク
  • ホンダ「0（ゼロ）シリーズ」の『Honda 0 SALOON』と『Honda 0 SUV』のプロトタイプ
  • ホンダ「0（ゼロ）シリーズ」の『Honda 0 SUV』と『Honda 0 SALOON』のプロトタイプ

ホンダは1月13日、四輪事業における新たなシンボルとして、新デザインの「Hマーク」を採用すると発表した。

【画像】ホンダの新Hマークと次世代EV「0シリーズ」

Hマークは1963年に初めて採用され、その後何度かのデザイン変更を経ながら、長年にわたりホンダ四輪車の象徴として使用されてきた。

今回、「ホンダのクルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロから全く新しいEVを創造する」という決意のもと開発された「Honda 0シリーズ」をはじめとする次世代EVの開発にあたり、Hマークも新たにデザインされた。

これは、ホンダの変革への意思を示すとともに、原点を超え、挑戦と進化を絶えず追い求めるホンダの企業姿勢を表現したものだ。両手を広げたようなデザインは、モビリティの可能性を拡張し、ユーザーに向き合う姿勢を示している。

この新たなHマークは、次世代EVに加え、2027年以降に投入する次世代ハイブリッド車の主力モデルへの適用を予定している。

また、このHマークについて、四輪商品だけではなく顧客とのタッチポイントである販売店やコミュニケーション展開、四輪モータースポーツなど、四輪事業全体のシンボルとして適用範囲を拡大する。

知能化・電動化など大きく変革する四輪市場において、固定概念や慣習、従来のやり方に捉われることなく、「第二の創業期」の象徴として時代を先取る技術と発想により、顧客の期待を超える新たな価値を提供し、変革期を切り開いていくという強い決意をHマークに込めた、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

ホンダ 0（ゼロ）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES