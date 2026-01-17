カワサキ、新型ジェットスキー「STX 160」シリーズ3モデルを4月発売…シャープなフロントノーズと最新電子制御技術を採用

カワサキモータースジャパンは、パーソナルウォータークラフト「ジェットスキー」シリーズの『STX 160X』『STX 160LX』『 STX 160R』3モデルを4月18日に新発売すると発表した。

【画像】カワサキの新型ジェットスキー「STX 160」シリーズ

ジェットスキー「STX 160」シリーズは、実用性と楽しさを兼ね備えたエンジン、快適なライディングポジション、操作性を高めるSTXハルを備え、パーソナルウォータークラフトのスタンダードとしての地位を確立してきた。今回の新型では、この優れたパッケージをさらに進化させた。

大きな変更点は、シャープなフロントノーズの印象的なスタイリングで、上位モデルの「ULTRA 310/160」シリーズからインスピレーションを得ている。さらに、パワーモード、KSRD（カワサキスマートリバースウィズディセレーション）、エレクトロニッククルーズコントロールなど、最新の電子制御技術も搭載した。

カワサキの新型ジェットスキー「STX 160」シリーズ

加えて、防波性能に優れたデッキ形状、7インチTFTインストゥルメントなどを装備し、快適性と実用性を高次元で両立している。

「STX 160X」は、7インチTFTディスプレイ、KSRD、エレクトロニッククルーズコントロール、エレクトロニックトリムコントロールなど、フラッグシップモデルから受け継いだ多彩な装備に加え、ライディングを存分に楽しむために欠かせない機能を搭載したレクリエーションエントリーモデル。メーカー希望小売価格は228万8000円（本体価格208万円、消費税20万8000円）。カラーはメタリックサーフブルー×クリスタルホワイトだ。

カワサキ JET SKI STX 160LX

「STX 160LX」は、STX 160Xの装備に加え、リアビューカメラ、アクセントライト、マルチマウントレール内蔵エクステンデッドリアデッキ、JETSOUNDオーディオシステム、LXuryシート、スタイリッシュなメーターバイザーを装備したラグジュアリースポーツモデル。メーカー希望小売価格は269万6100円（本体価格245万1000円、消費税24万5100円）。カラーはクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバーだ。

「STX 160R」は、STX 160Xの装備に加え、アクセントライト、リアビューカメラ、モトクロススタイルのハンドルバーやラウンドハンドルグリップ、ハンドルバーパッド、2人乗りシートといった専用装備を搭載したアグレッシブスポーツモデル。メーカー希望小売価格は248万8200円（本体価格226万2000円、消費税22万6200円）。カラーはライムグリーン×エボニー。

STX 160RのERGO-FITモトクロススタイルハンドルバー

主な特長として、軽量で俊敏なハンドリング性能を備えたSTXハル、大型7インチTFTディスプレイ、リバースバケットを電動で展開するKSRD、ダイナミックで俊敏な印象を引き立てるアクセントライト（STX 160LX/STX 160R）などを装備。

また、リアシート後方に内蔵されたリアビューカメラ（STX 160LX/STX 160R）、2スピーカーオーディオシステムJETSOUND（STX 160LX）、高級感のある仕上がりの「LXuryシート」（STX 160LX）、R モデル専用の高さ調整機構付きERGO-FITモトクロススタイルハンドルバー（STX 160R）なども特徴となっている。

STX 160LX／STX 160Rのリヤシート後方に内蔵されたリヤビューカメラ

エンジンは、レスポンスと信頼性に優れた水冷1498cc自然吸気並列4気筒マリンエンジンを搭載。パワーモードはフル、ミドル、ローの選択に加え、SLO（スマート・ラーニング・オペレーション）モードを選択可能。速度を任意に固定できるエレクトロニッククルーズコントロール、ジェットポンプのノズルの上下角度を電動でコントロールする7ポジション設定可能なエレクトロニックトリムコントロールなども備える。

船体情報の確認、ログの取得、共有などをスマートフォンアプリから行える「RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS」にも対応している。

リバースバケットを電動で展開するKSRD