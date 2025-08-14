ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［車内エンタメ最新事情］今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察

［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！
  • ［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！
  • ［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！
  • ［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！

今回からスタートする当連載では、車内エンターテインメントの最新事情を研究していく。第1回目となる当回では、音楽の聴き方について考える。今や車内でも、スマホがソースユニットとして活躍しているわけだが、この賢い使い方を考察する。

◆かつてはスマホのミュージックアプリが車内でも使われていたのだが…

ところで車内の音響システムの中心となるのは、メインユニットだ。そしてそのメインユニットは当然ながら、ソースユニットとしても機能する。しかしながら昨今は、メインユニットがソースユニットとして使われる頻度は減っている。

ラジオやテレビが楽しまれるときにはこれがソースユニットとなるものの、音楽や映像コンテンツが楽しまれる場合には、外部機器が使われるケースがほとんどだ。なので、CD/DVDメカが省かれているメインユニットも増えている。

で、使われる外部機器の大本命はズバリ、スマホだ。

ちなみに、スマホが車内でもソースユニットとして使われるようになったのは2010年代の初めのころだが、当時はミュージックアプリが活用されていた。つまり、パソコンにてリッピングされたCDの楽曲データが、そのままスマホに格納され家の外に持ち出され、それが車内でも再生されていたわけだ。

［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！

◆以前なら買うのをためらったレベルの作品も、片っ端から気軽に聴ける！

しかしながらそれすらも今や昔の話となりつつある。現在ではミュージックアプリが使われるケースはかなり減り、それに代わってストリーミングアプリが使われることが増えている。

ストリーミングアプリがここまで一般的になっているは、とにもかくにも「便利だから」だ。かつてのようにCDをリッピングする手間がかからないことも利点だが、それにもましてCDを買わなくて済むことが最大のメリットだ。有料サービスを利用する場合には月々費用が発生するが、CD1枚を買うよりも安いケースがほとんどだ。にもかかわらず好きな音楽が聴き放題になる。かつてなら、「買うほどではない」と思うレベルの作品も気軽に聴ける。

ただし一部、聴けないアーティストも存在している。しかし聴ける作品の方が圧倒的に多い。不便を感じることよりも、便利だと思う局面ばかりだ。

［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！［車内エンタメ最新事情］第1回 今や音楽はスマホで聴くのが大本命！ 賢い使い方を考察！

◆ストリーミングアプリは音質面でも有利。ただし注意点もある!?

そして最新の音楽ストリーミングアプリは、高音質化も顕著だ。音質面でもアドバンテージを発揮する。

なお、注意点もあるので触れておきたい。高音質に対応しているアプリでも、通常音質の設定のままになっていれば、利点は発揮されない。そしてスマホ自体に省データモード機能が備わっていて、そのモードに設定されていると、アプリの高音質設定が無効になることがある。

なお、通信量を節約したい場合には、ダウンロード機能を積極的に活用しよう。そしてプレイリスト機能も使うと便利だ。好きな曲ばかりをシャッフル再生にて延々と楽しめたり、シーンに応じてプレイリストを変えてかかる曲を変えられたりもする。もしもまだストリーミングアプリを使っていないというのなら、これを使わない手はない。ぜひお試しを。

今回は以上だ。次回はそのスマホをどう繋ぐかについて考えていく。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES