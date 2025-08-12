ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マッスルカー『チャージャー』、内燃エンジン仕様が登場…直6ツインターボで550馬力

ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」
  • ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」
  • ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」
  • ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」
  • ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」
  • ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」

ステランティスのダッジブランドが、マッスルカー『チャージャー』の米国向け2026年モデルに、内燃エンジン仕様の「スキャットパック」を設定すると発表した。

これまで、EVのみが用意されていた。内燃エンジン搭載の『チャージャー スキャットパック』はSIXPACKツインターボ直列6気筒エンジンを搭載し、550hpのパワーと531lb-ftのトルクを発生する。

新型チャージャー スキャットパックは標準でAWDシステムを装備し、ゼロヨン加速3.9秒、クォーターマイル12.2秒の性能を実現している。最高速度は285km/hに達する。

ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」

SIXPACKエンジンは3.0リッター ハリケーン ツインターボ ストレート6をベースとし、低抵抗エアインダクションシステムと低抵抗エキゾーストシステムを採用している。ツインギャレットGT2054ターボチャージャーを搭載し、最大ブースト圧30psiを実現する。

駆動システムは世界唯一のAWDマッスルカーでありながら、ボタン一つでRWDモードに切り替え可能な880RE トルクフライト8速ATを採用している。

外観はワイドボディデザインを採用し、20×10インチのダイヤモンドカット ラスターホイールを標準装備する。インテリアには10.25インチのクラスタースクリーンと12.3インチのセンターディスプレイを配置している。

ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」

安全装備として前方衝突警告、自動ブレーキ、アクティブレーンマネジメント、アダプティブクルーズコントロールなどを標準装備する。

価格は2ドアモデルが5万4995ドル（約815万円）から、4ドアモデルは2000ドル（約29万円）追加となる。注文受付は8月13日から開始され、年内にディーラーへの納車が予定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダッジ

ステランティス

クーペ

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES