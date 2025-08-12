マッスルカー『チャージャー』、内燃エンジン仕様が登場…直6ツインターボで550馬力

ステランティスのダッジブランドが、マッスルカー『チャージャー』の米国向け2026年モデルに、内燃エンジン仕様の「スキャットパック」を設定すると発表した。

これまで、EVのみが用意されていた。内燃エンジン搭載の『チャージャー スキャットパック』はSIXPACKツインターボ直列6気筒エンジンを搭載し、550hpのパワーと531lb-ftのトルクを発生する。

新型チャージャー スキャットパックは標準でAWDシステムを装備し、ゼロヨン加速3.9秒、クォーターマイル12.2秒の性能を実現している。最高速度は285km/hに達する。

ダッジ『チャージャー』の内燃エンジン仕様の「スキャットパック」

SIXPACKエンジンは3.0リッター ハリケーン ツインターボ ストレート6をベースとし、低抵抗エアインダクションシステムと低抵抗エキゾーストシステムを採用している。ツインギャレットGT2054ターボチャージャーを搭載し、最大ブースト圧30psiを実現する。

駆動システムは世界唯一のAWDマッスルカーでありながら、ボタン一つでRWDモードに切り替え可能な880RE トルクフライト8速ATを採用している。

外観はワイドボディデザインを採用し、20×10インチのダイヤモンドカット ラスターホイールを標準装備する。インテリアには10.25インチのクラスタースクリーンと12.3インチのセンターディスプレイを配置している。

安全装備として前方衝突警告、自動ブレーキ、アクティブレーンマネジメント、アダプティブクルーズコントロールなどを標準装備する。

価格は2ドアモデルが5万4995ドル（約815万円）から、4ドアモデルは2000ドル（約29万円）追加となる。注文受付は8月13日から開始され、年内にディーラーへの納車が予定されている。