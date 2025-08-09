BMW『iX3』新型、ついに世界初公開へ！ EV「ノイエクラッセ」最初のモデル…IAAモビリティ2025

BMWグループは、9月にドイツ・ミュンヘンで開催されるIAAモビリティ2025において、新型BMW『iX3』を世界初公開すると発表した。

新型iX3は次世代EV「ノイエクラッセ」の最初のモデルであり、電動モビリティやデジタル化、持続可能性など多方面での技術革新を示す。展示はミュンヘンのメッセ会場ホールA1とマックス・ヨーゼフ広場のBMWグループオープンスペースで行われる。3000平方mの広大なオープンスペースは、9日から14日まで無料で一般公開。さらにBMW WeltとBMWミュージアムも関連展示を行う。

新型iX3に搭載されるBMWパノラミックiDriveなどの新技術は、今後のBMW全モデルに展開される。BMW Chargingは新型iX3に搭載された双方向充電技術を初披露。車両から家庭や電力網への電力供給（V2H、V2G）を可能にする。

BMW『iX3』新型のプロトタイプ

家族向けのファミリーエリアも設けられ、LEGOやディズニーのダンスチャレンジなどのアクティビティが用意される。メッセ会場のBMWグループブースでは、6世代目eDrive技術や燃料電池、代替燃料、プラグインハイブリッド、充電技術の解説も行われる。

また、BMWクラシックは1961年のIAAで注目を集めた初代Neue KlasseのBMW『1500』を展示し、ブランドの歴史的成功を振り返る。IAAモビリティ2025はBMWグループの技術とブランドの未来を示す重要な場となる、としている。