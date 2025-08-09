ホーム 自動車 ニューモデル モビリティ 記事

「昭和のオート三輪風に…」ソーラーパネル搭載3輪EV『スリールオータ』に注目！「なんか可愛い」とデザインを評価する声も

EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」
  • EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」
  • EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」
  • EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」

EVジェネシスは8月1日より、ソーラーパネルを搭載した3輪EV『スリールオータ』の特別仕様モデルを全国限定30台で発売した。SNSでは「近未来な風貌だけど、前から見るとなんか可愛いな」などコメントが集まり、注目を集めている。

同社は1年間の実証実験を経て、ソーラーパネルだけで30～40km走行可能なスリールオータを完成させた。今回の限定モデルは災害対応と日常利用を両立する次世代モビリティとして位置づけられている。

3輪EVのスリールオータの車両登録は「側車付軽二輪車」に該当し、普通自動車免許で運転することができる。3人乗りが可能となっており、車検や車庫証明が不要、さらにヘルメット不要で乗ることができる。充電は家庭用100Vコンセントを使用する。

EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」

今回発表された限定モデルには、世界水準23％の高効率ソーラーパネル2枚を搭載し、太陽光だけで30～40kmの走行が可能。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーSサイズ（航続距離60km）、MPPT（最大電力点追従制御装置）、インバーター内蔵（家電使用・電配機能付き）、ハードドア付きなどの装備を備える。

ボディーカラーはホワイト、ペパーミントグリーン、ピンク、バイオレットの4色から選択できる。

限定モデルの通常価格は140万円（スタンダードモデルは98万円。いずれも税別）。車検・車庫証明不要（側車付き軽二輪またはミニカー登録）で、年間自動車税3600円、重量税も新規登録時の4900円のみという点もメリットだ。

ソーラーパネル搭載モデルでは、停電時にも太陽光で電気を生み出し、安全性の高いリン酸鉄リチウムバッテリーに蓄電する「小さな発電所」として機能する。災害時にはスマートフォン600台分の充電が可能で、停車中でも走行中でも発電・充電を行う。

EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」EVジェネシスの次世代ソーラーEVモビリティ「スリールオータ」

そんなソーラーパネル搭載EV「スリールオータ」に対して、X（旧Twitter）では「近未来な風貌だけど、前から見るとなんか可愛いな」と評価する声が集まっている。

他にも「ハードドア付きなら有りだな」「昭和のオート三輪風に、カスタムして、乗ったらウケそうです」といったカスタム案も共有されていた。ソーラーパネル搭載EVという点に対しては「早くソーラー付きEVが一般的になることを以前から願っている」といったコメントも見られた。

また、EVジェネシスでは地域インフラ強靭化に資するモビリティを多数開発中で、災害用電配車、免許返納対応モデル、超発電EV「鎧」、スリールオータ・トラック、リムジン、空飛ぶモビリティ、ボートなどを予定している。

《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES