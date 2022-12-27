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2022-23年の終夜運転…JR四国・京阪・名古屋市が復活、近鉄では留置車両を休憩用に開放

3年ぶりに終夜運転が再開される京阪。大晦日まで終夜運転のヘッドマークも8000系3編成に掲出される。
  • 3年ぶりに終夜運転が再開される京阪。大晦日まで終夜運転のヘッドマークも8000系3編成に掲出される。
  • 2019～2020年の終夜運転では東京駅に乗り入れていた中央線。2022～2023年では復活した前回に続き、乗入れがない。
  • JR四国では四国随一の観光名所・金刀比羅宮への終夜臨時列車が3年ぶりに運行される。写真は最寄りの土讃線琴平駅。
  • 2019年の年明けに運行された京王の「迎光号」。
  • 終夜運転列車としては最も豪華な近鉄80000系『ひのとり』。今シーズンも大阪・名古屋～伊勢方面に運行される。
  • 宮島初詣向けの終夜運航が行なわれるJR西日本宮島フェリー。
  • JR東日本の終夜運転計画。
  • JR東日本の終夜運転エリア。

今年も本日を入れて残すところあと5日。12月24日には鉄道各事業者の年末年始輸送計画が出揃ったが、コロナ禍での行動制限が解除された現在も、終夜運転の実施は各社局で判断が分かれた。

実施する事業者は、JRではJR東日本、JR西日本（岡山・広島地区）、JR四国（高松・多度津～琴平）の3社。民鉄では京王電鉄（京王）、京成電鉄（京成）、近畿日本鉄道（近鉄）、京阪電気鉄道（京阪）、西日本鉄道（西鉄）、伊豆箱根鉄道、多摩都市モノレール、名古屋市交通局、高尾登山鉄道（高尾山ケーブルカー）、御岳登山鉄道（御岳山ケーブルカー）で、鉄道事業者ではJR四国と京阪、名古屋市交通局が3年ぶりの復活となるが、前回実施した大阪市高速電気軌道（大阪メトロ）は土休日ダイヤでの運行に留まる。

JR東日本

山手線、京浜東北・根岸線（桜木町～大宮）、中央快速線（三鷹～高尾）、中央総武緩行線（千葉～三鷹）、横須賀線（横浜～逗子）、青梅線（立川～御嶽）、総武・成田線（千葉～成田）で実施。

JR東日本の終夜運転エリア。JR東日本の終夜運転エリア。JR東日本の終夜運転計画。JR東日本の終夜運転計画。
2019～2020年の終夜運転では東京駅に乗り入れていた中央線。2022～2023年では復活した前回に続き、乗入れがない。2019～2020年の終夜運転では東京駅に乗り入れていた中央線。2022～2023年では復活した前回に続き、乗入れがない。

JR西日本

山陽本線（広島～大野浦・岩国）、吉備線（岡山～備中高松・総社）で実施。両線とも0～4時台に上下各4本を運行。また、山陽本線宮島口で連絡するJR西日本宮島フェリーも15～30分間隔で終夜運航を行なう。

宮島初詣向けの終夜運航が行なわれるJR西日本宮島フェリー。宮島初詣向けの終夜運航が行なわれるJR西日本宮島フェリー。

JR四国

高松～琴平間に臨時初詣列車を4本運行。時刻は琴平方面が高松23時43分発、多度津4時発、高松方面が琴平1時30分発、4時20分発。

JR四国では四国随一の観光名所・金刀比羅宮への終夜臨時列車が3年ぶりに運行される。写真は最寄りの土讃線琴平駅。JR四国では四国随一の観光名所・金刀比羅宮への終夜臨時列車が3年ぶりに運行される。写真は最寄りの土讃線琴平駅。

京王

京王線（新宿～高尾山口、新線新宿～笹塚）で約60分間隔で運行。新宿～高尾山口間では有料座席指定列車『京王ライナー迎春号』を運行（新宿発1時、2時、2時50分、4時5分）。

2019年の年明けに運行された京王の「迎光号」。2019年の年明けに運行された京王の「迎光号」。

京成

本線（京成上野～京成成田）では約20～50分間隔、押上・金町線（押上～京成高砂～京成金町）では約20～40分間隔で運行。また、京成上野～京成成田間では成田山新勝寺参拝向けの『シティーライナー（成田山開運号）』を運行（京成上野22時40分発、京成成田3時発）。

京成の終夜運転エリア。京成の終夜運転エリア。

近鉄

運行本数は大阪線が34本、奈良線が29本、京都・橿原・天理の各線が計56本、けいはんな・生駒・信貴の各線が計49本、南大阪線が21本、道明寺・御所・長野の各線が計27本。このうち、大阪難波・近鉄名古屋～五十鈴川間では『ひのとり』を、大阪難波～東花園・近鉄奈良間では「ならしかトレイン」による普通列車を運行。鋼索線（生駒ケーブル）は鳥居前～宝山寺間を約10分間隔で運行。

なお、近鉄では終夜運転に伴ない留置車両を休憩スペースとして開放するサービスを実施する。実施駅と開放時間は、近鉄難波（0時30分頃～4時30分頃）、大阪上本町（0時50分頃～5時10分頃）、近鉄奈良（1時10分頃～6時10分頃）、近鉄名古屋（0時10分頃～5時頃）。また、大阪難波・大阪上本町・鶴橋・大和西大寺・宇治山田の各駅では構内のファミリーマートが終夜営業される。

終夜運転列車としては最も豪華な近鉄80000系『ひのとり』。今シーズンも大阪・名古屋～伊勢方面に運行される。終夜運転列車としては最も豪華な近鉄80000系『ひのとり』。今シーズンも大阪・名古屋～伊勢方面に運行される。近鉄のおもな終夜運転計画。近鉄のおもな終夜運転計画。

京阪

京阪線系統と鋼索線（石清水八幡宮参道ケーブル）で実施。23～5時台の運行間隔は、京阪本線と鴨東線が特急約20～25分、急行約20～30分、準急・普通約20～30分。中之島・交野・宇治の各線が約30～40分。石清水八幡宮参道ケーブルは約5～15分。

西鉄

22～5時台、西鉄福岡（天神）～大宰府間で約20～30分間隔で運行。

伊豆箱根鉄道

大雄山線（小田原～大雄山）で23時47分～5時33分に6本運行。

多摩都市モノレール

0～5時頃に約20～50分間隔で運行。

名古屋市交通局

上飯田線を除く地下鉄各線で約30分間隔で運行。

高尾登山電鉄（高尾山ケーブルカー）

10～15分間隔で運行。

御岳登山鉄道（御岳山ケーブルカー）

23～3時は20分間隔で運行。3～7時は随時運行。

《佐藤正樹》

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