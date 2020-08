ポルシェ パナメーラ 改良新型のティザーイメージ　発表は8月26日を予定

ポルシェは8月20日、8月26日にデジタルワールドプレミアを予定している改良新型『パナメーラ』(Porsche Panamera)のティザーイメージを公開した。

パナメーラは、ポルシェの「グランツーリスモ」モデルで、現行型は2世代目モデルだ。2016年6月、ドイツ・ベルリンでワールドプレミアされた。

この現行パナメーラが、デビューから4年が経過し、改良新型が8月26日、デジタルワールドプレミアされる。ポルシェらしいパフォーマンスや最高の快適性など、 第2世代パナメーラのコア機能が、さらに強化される予定だ。

また、パナメーラは真のスポーツカー、高級サルーン、ハイブリッド車の先駆者であり、この多様性と個性の共存が、パナメーラを特長づけているという。

The new #Porsche #Panamera will celebrate its digital world premiere on August 26 on Porsche NewsTV. More: https://t.co/sEwxZluQH8 pic.twitter.com/0vYApsY0BM