マツダ・アテンザを高音質化！ TS-Z900PRSと楽ナビで実現した理想のカーオーディオ［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション SUBLIME　後編

フロント3ウェイ化を見据えてシステムアップを進めた寺崎さん。愛車のマツダ『アテンザ』にカロッツェリア「TS-Z900PRS」を導入し、群馬県のサウンドステーションSUBLIMEによるインストールで高音質と将来性を両立した。

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◆フロント3ウェイ化を見据えて選んだ「TS-Z900PRS」 CSTドライバーが実現する理想のサウンド

カロッツェリアのスピーカーであるTS-Z900PRSをフロントにチョイス、特徴的なCSTドライバーをAピラーにビルトインした。

ツイーターとミッドレンジを同軸レイアウトしたCSTドライバー、３ウェイ化を熱望していたオーナーにぴったりのユニットとなった。

いつかは愛車をフロント3ウェイ化したいと考えていた寺崎さん。そのタイミングで迎えたアテンザのシステムアップで選んだのが、カロッツェリアのTS-Z900PRSだった。

このモデル最大の特徴は、独自のCSTドライバーを採用していること。ミッドレンジとツイーターを同軸化した一体型2ウェイスピーカーを備え、比較的容易にフロント3ウェイ化を実現できるユニットとなっている。

一般的な3ウェイシステムでは、ドアのミッドバスに加えツイーターとミッドレンジを別々に取り付ける必要がある。しかしTS-Z900PRSなら、CSTドライバーをビルトインするだけで中高域を一度に構築できるのが大きな魅力。同軸構造によって音のつながりも自然で、理想的な中高域再生を可能にしている。

そのCSTドライバーはAピラーを加工してビルトイン取り付けを実施。オーナーの寺崎さんも「スピーカー取り付けがAピラーの加工だけで済むのが良いところ」と、その導入しやすさを評価する。ユニット自体はツイーター単体より大型だが、ピラー上下を巧みに加工して新たなプレスラインを設けることで、純正内装との一体感も高めている。

◆ドアは純正イメージを重視。加工を最小限に抑えたミッドバスインストール

コクピットは比較的シンプルな仕上がり。しかしAピラーの加工に加えてナビまわりも加工によって変更されている。

ミッドバスはドアの純正位置にインストールされる。ドアはシンプルに仕上げることもオーナーの望みだった。

普段使いを考えてドアのミッドバスはインナーバッフルで取り付ける。純正戻しの費用と手間も考えた選択でもある。

フロントスピーカーにTS-Z900PRSを選択した寺崎さん。CSTドライバーはAピラーへビルトインし、音像定位の向上と情報量アップを実現した。一方、ミッドバスは純正位置へ取り付けるシンプルなスタイルを採用している。

その理由は、ドアまわりをできるだけ純正然としたデザインに保ちたかったこと。そして将来的に純正へ戻す可能性を考えた際、純正部品が想像以上に高価だったためアウターバッフル化を見送ったことも理由のひとつだ。

それでも豊かな中低域を再生し、CSTドライバーとのつながりも絶好のサウンドへと仕上げているのは、ショップの高いインストール技術ならではといえる。

コクピットではAピラー加工が目を引く一方、カーナビの取り付けやダイレクターの設置など全体はシンプルかつ機能的にまとめられている。純正らしい雰囲気を残しながら普段使いしやすい空間を実現している点も、オーナーの理想通りの仕上がりだ。

◆マツダコネクトを撤去して市販ナビへ交換、DIY加工で拡張性も大幅アップ

センタークラスターの下部にはヘリックスのダイレクターをインストール。デッドスペースをうまく活用した。

マツダコネクトのシステムアップの汎用性の低さを嫌ったオーナーは、DIYで加工を加えて楽ナビを取り付けた。

取り付け部の背面を見ると加工の後は見られるもののの、9型モニターを美しく収めている。

モニターの右背面に取り付けられているのがSDカードのスロット、ナビへの音楽データ入力をサポートする。

アテンザを好みの音にシステムアップした寺崎さん、ナビ取り付けはDIYによる加工レベルも高く仕上がりは美しく純正ライクだ。

このアテンザでもうひとつ注目したいのが、ヘッドユニットとしても活用しているカーナビだ。

通常アテンザにはマツダコネクトが装備されているが、拡張性を重視したオーナーは市販ナビへの交換を決断。DIYでマツダコネクトを取り外し、そこへカロッツェリアの楽ナビ（AVIC-RF720）を取り付けた。

ただしマツダコネクトの装着部は一般的な2DINサイズではないため、取り付けブラケットやシャーシの一部を加工して装着している。

システムは楽ナビのハイレベル出力をヘリックスP-SIX DSPへ入力し、DAP（ウォークマン）との併用も可能としている。また構造上SDカードスロットへのアクセスが難しいため、カードリーダー部を延長加工し、モニター裏へ配置する独自の構造もDIYで製作した。

フロント3ウェイシステムへの憧れやサブウーファーのステレオ再生など、オーナーの音へのこだわりをすべて注ぎ込んで完成したこのアテンザ。純正マツダコネクトを市販カーナビへ交換する大胆なDIY加工も取り入れ、自分だけの理想的なオーディオカーへと仕上げられている。