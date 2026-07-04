アテンザを高音質オーディオカー化、トランクスルーに凝縮した寺崎さんのシステム構築［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション SUBLIME　前編

オーディオコンペにも参加するベテランオーナーの寺崎さんが、新たなオーディオカーとして選んだのがマツダ『アテンザ』だ。群馬県のサウンドステーション SUBLIMEで、トランクスルー部を活用した省スペースなインストールを施した。

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◆トランクスルーを活かした2段アンプラックにDSPアンプとパワーアンプを集約

リアシートのシートバックを前に倒すと、DSPアンプなどのユニット類がインストールされたアンプラックが現れる。

アンプラックの背面にはステレオ設置されたサブウーファーのエンクロージャーが見える。

愛車のアテンザをオーディオカーに仕立てた寺崎さん。コンパクトに収めたDSPアンプや2台のパワーアンプのインストールが独特で注目したい。インストール場所として選んだのはトランクスルー部。リアシートのシートバックを倒すと見えるスペースをうまく利用している。

後方のトランク側にはサブウーファー2発のエンクロージャーをインストール。トランクルーム後部に積載スペースを確保する構造になっている点も、このアテンザならではの独特なレイアウトだ。

トランクスルー部のアンプラックはかなり限られたスペースのため、各ユニットをコンパクトに収めることが求められた。そこでDSPアンプとパワーアンプはボードを使って積み重ねる2段構造を採用。トップ面にはフロントスピーカーをドライブするDSPアンプ、ヘリックスのP-SIX DSP ULTIMATEをインストールし、両サイドにはブレイムスのキャパシターを配置して電源強化を図っている。

さらに積層構造としたアンプラックの下段には、ステレオ再生するサブウーファーをドライブするカロッツェリアPRS-D700を2台インストール。コンパクトなボディを持つ同モデルならではの省スペース性を活かし、限られたトランクスルー部に効率良く収めている。

◆DSPアンプでシステムをシンプル化し、高音質と省スペースを両立

フロントスピーカーのドライブと調整機能を一手に引き受けるDSPアンプにはヘリックスのP-SIX DSP ULTIMATEを選んだ。

パワーアンプのドライブに用いるパワーアンプにはカロッツェリアのPRS-D700を2台用いる。

アンプラックは上下二段の構造になっていてサブウーファーのパワーアンプは下段に効率よく収められている。

パワーアンプに瞬発的な電力供給を行うため、キャパシターを設置。パワーアンプの直近に設置することで効果を高める。

採用したシステムデザインは比較的シンプルだ。しかし一つ一つのユニットは厳選されており、トータルパフォーマンスの高さを引き出す構成となっている点がベテランオーナーらしいチョイスといえる。

システム全体をコントロールする司令塔として選んだのはヘリックスのP-SIX DSP ULTIMATE。12チャンネルDSPに加え、6チャンネルの内蔵アンプを備えるモデルで、フロントスピーカーとして選んだカロッツェリアTS-Z900PRSをドライブしている。

サブウーファーには、パイオニアがかつて展開していた人気シリーズ、10RSのTS-W10RSをチョイス。しかもステレオ再生にこだわったのもオーナーの望みだった。そこでドライブ用に用意したのが、カロッツェリアの小型パワーアンプPRS-D700×2台だ。

パワーアンプのパフォーマンスを存分に発揮するため、電源部にはブレイムスのキャパシターを投入している。パワーアンプの能力を引き出すには電源供給能力が大切であることを知る寺崎さんは、各ユニットへのパワーケーブルを極力均等に配線するため左右対称のレイアウトとしている。ここも経験豊富なオーディオユーザーならではの見どころだ。

◆思い入れのあるサブウーファーをステレオ再生し、質の高い低音を狙う

サブウーファーはトランクルーム側に振動板を向ける構造。2発のユニットはステレオ再生される。

サブウーファーの取り付け面を見ると保護パネルが施され、トランクルームへの荷物の積載時にもプロテクト性を発揮する。

サブウーファーユニットにはパイオニアのTS-W10RSを2発チョイス。ステレオ再生で低音の立体感を表現した。

トランクスルー部に設置したアンプラックの後方には、サブウーファーのエンクロージャーが配置されている。トランクルーム後方に空きスペースをしっかり確保しつつ、ウーファーユニットをウォール状にインストールすることで荷物の積載性も備えた。

サブウーファーに選んだのは、寺崎さんが以前から使っていて思い入れも強いパイオニアのTS-W10RS。かつてはモノラルで使っていたが、アテンザへのインストールを始める際に、すでに絶版となっていたTS-W10RSを探し出し、ステレオ再生することを計画した。

トランクルーム側はパンチカーペットでフィニッシュされ、プロテクションも備えることで気兼ねなく荷物を積み込める仕様とした。パワーアンプもそれぞれのサブウーファーに1台ずつ組み合わせることで十分な駆動力を発揮。力強さと質の高さを兼ね備えた低音再生を狙っている。

次回の後編では、TS-Z900PRSのインストールスタイルに加え、マツダコネクトを外してDIYで市販カーナビをインストールしたヘッドユニットまわりのシステムなど、工夫を凝らしたフロントステージについて詳しく紹介していく。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。