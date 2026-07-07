ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

700馬力の『GRカムリ』爆誕!? トヨタ最強セダンの可能性

トヨタ GRカムリ 予想CG
  • トヨタ GRカムリ 予想CG
  • トヨタ GRカムリ 予想CG
  • トヨタ カムリ（北米仕様）
  • トヨタ カムリ（北米仕様）
  • トヨタ GRカローラ
  • トヨタ GRヤリス

トヨタが北米で発表したセダンの新型『カムリ』は、ハイブリッド専用モデルへと刷新された。これを受け、自動車ファンの間では、高性能モデル『GRカムリ』の登場を期待する声が高まっている。

【画像】トヨタ GRカムリ 予想CG

そのきっかけとなったのが、トヨタがスーパー耐久シリーズの会場で公開した高性能コンセプトカーだ。車両はカムリをベースに、前後に異なるエンジンを搭載する独創的な構成を採用し、大きな話題を集めた。

フロントには、『GRカローラ』にも採用される「G16E-GTS」型1.6リットル直列3気筒ターボエンジンを搭載。最高出力は300psで、前輪を駆動する。リアにはトヨタが開発を進める新世代2.0リットル直列4気筒ターボエンジンを搭載する。約400psを発生し、後輪を駆動するレイアウトとなっている。

2基のエンジンを組み合わせたシステム総合出力は約700psに達する。実現すればトヨタ史上でも屈指の高性能セダンとなるが、この車両は技術提案を目的としたコンセプトカーであり、この仕様のまま市販化される可能性は低い。

しかし、「GRカムリ」というモデル自体の可能性が否定されたわけではない。

トヨタは現在、新世代2.0リットル直列4気筒ターボエンジンの開発を進めており、今後GRモデルへ展開される可能性がある。仮にこの新エンジンに電動技術を組み合わせた高性能ハイブリッド仕様が採用されれば、システム総合出力400～500ps級のスポーツセダンとなる可能性もある。

トヨタ GRカムリ 予想CGトヨタ GRカムリ 予想CG

その場合、GRカローラを上回る動力性能に加え、「GR-FOUR」四輪駆動システムとの組み合わせも考えられる。実現すれば、スポーツ性能と実用性を両立するGRブランドのフラッグシップセダンとなるだろう。

近年のトヨタは、『GRヤリス』やGRカローラなど、スポーツモデルのラインアップを拡充している。さらに、次期『セリカ』や『MR2』の復活も取り沙汰されており、GRブランドの展開拡大にも注目が集まっている。

こうした動向を踏まえると、GRブランドが高性能セダンという新たなカテゴリーへ展開する可能性も考えられる。SUV人気のいっぽうで、スポーツセダンへの需要は世界的に根強く、GRカムリがそこに対応するのかもしれない。

現時点でトヨタは、GRカムリに関する正式な計画を公表していない。しかし、新世代ターボエンジンや電動技術の開発状況を踏まえると、高性能セダンへの期待は今後も高まっていきそうだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ カムリ

新型車スクープ

トヨタ GR

トヨタ自動車

セダン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews