700馬力の『GRカムリ』爆誕!? トヨタ最強セダンの可能性

トヨタが北米で発表したセダンの新型『カムリ』は、ハイブリッド専用モデルへと刷新された。これを受け、自動車ファンの間では、高性能モデル『GRカムリ』の登場を期待する声が高まっている。

【画像】トヨタ GRカムリ 予想CG

そのきっかけとなったのが、トヨタがスーパー耐久シリーズの会場で公開した高性能コンセプトカーだ。車両はカムリをベースに、前後に異なるエンジンを搭載する独創的な構成を採用し、大きな話題を集めた。

フロントには、『GRカローラ』にも採用される「G16E-GTS」型1.6リットル直列3気筒ターボエンジンを搭載。最高出力は300psで、前輪を駆動する。リアにはトヨタが開発を進める新世代2.0リットル直列4気筒ターボエンジンを搭載する。約400psを発生し、後輪を駆動するレイアウトとなっている。

2基のエンジンを組み合わせたシステム総合出力は約700psに達する。実現すればトヨタ史上でも屈指の高性能セダンとなるが、この車両は技術提案を目的としたコンセプトカーであり、この仕様のまま市販化される可能性は低い。

しかし、「GRカムリ」というモデル自体の可能性が否定されたわけではない。

トヨタは現在、新世代2.0リットル直列4気筒ターボエンジンの開発を進めており、今後GRモデルへ展開される可能性がある。仮にこの新エンジンに電動技術を組み合わせた高性能ハイブリッド仕様が採用されれば、システム総合出力400～500ps級のスポーツセダンとなる可能性もある。

トヨタ GRカムリ 予想CG

その場合、GRカローラを上回る動力性能に加え、「GR-FOUR」四輪駆動システムとの組み合わせも考えられる。実現すれば、スポーツ性能と実用性を両立するGRブランドのフラッグシップセダンとなるだろう。

近年のトヨタは、『GRヤリス』やGRカローラなど、スポーツモデルのラインアップを拡充している。さらに、次期『セリカ』や『MR2』の復活も取り沙汰されており、GRブランドの展開拡大にも注目が集まっている。

こうした動向を踏まえると、GRブランドが高性能セダンという新たなカテゴリーへ展開する可能性も考えられる。SUV人気のいっぽうで、スポーツセダンへの需要は世界的に根強く、GRカムリがそこに対応するのかもしれない。

現時点でトヨタは、GRカムリに関する正式な計画を公表していない。しかし、新世代ターボエンジンや電動技術の開発状況を踏まえると、高性能セダンへの期待は今後も高まっていきそうだ。