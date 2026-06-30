「GT4盛り上がる！」ポルシェの新型レーシングカー発表にSNS興奮！「公道バージョンは？」の声も

ポルシェは、『911』ベースの新型レーシングカー『911 GT4 R』を欧州で発表。カスタマー向けモータースポーツのラインアップを拡大する。これを受けSNS上では「GT4盛り上がる！」「ケイマンも好きだったんだが」など、多くの反響が見られた。

【画像】ポルシェ『911 GT4 R』

エンジンは自然吸気の4.0リットル水平対向6気筒で、レース仕様では最大出力382kW（520PS）、最大トルク470Nmを発生。

911 GT4 Rは、現行のカップ版を技術的な土台とし、992.2世代の公道仕様『911 GT3』をベースにしている。従来の『718ケイマン』の「クラブスポーツ」モデルと比べ、より強力なエンジン、より広いトレッド幅、モータースポーツ向け電子制御の改良を行い、周回タイムや走行安定性の向上を狙う。

ポルシェ『911 GT4 R』

また、GT4規則に基づき性能はBoP（バランス・オブ・パフォーマンス）で変わる。例として、同車はエクスワークスでエアフロー・リストリクター（53.7mm）により316kW（430PS）に抑えられる。

駆動は、ステアリングホイールのパドルシフター付きのシーケンシャル6速ドグギアボックスと、4枚のレーシングクラッチで伝達する。

シャシーは規則により「911カップ」とは異なる。ホイールは各1インチ幅が狭く、5穴パターンで装着する。さらに、ダンパーはデュアル調整式で、スプリングレートは3段階から選べる。

ポルシェ『911 GT4 R』

外装とコクピットでは、繊維強化プラスチックとエポキシ樹脂を組み合わせて多用する。ドア、エンジンカバー、空力部品、コクピット周辺の一部などがこの素材で作られる。

これに対しX（旧Twitter）上では、「GT4盛り上がる！」「GT4カテゴリーおもしろくなるね！」「カッケー！」など、ファンが盛り上がる様子が見られた。また、「公道バージョンの911GT4は出るのかな」「ニュル24耐で911のGT3、CUP、GT4が同時に走るんか」など、今後の展開に期待する声も見られた。

一方で、「ケイマンGT4終わっちゃうのか」「ケイマンの方が好きだっただけに残念」「素のケイマンも電気になっちゃうのかな」など、従来の「ケイマンGT4」を惜しむ声も見られた。