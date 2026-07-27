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中国吉利汽車とフォード、スペインに合弁会社設立…2028年から電動車を生産へ

・ジーリー・オートとフォードがスペイン・バレンシア工場を拠点とする合弁会社の設立に合意し、2027年上半期に正式稼働予定。

・合弁会社ではフォードブランドの3車種とジーリーブランドの電動車2車種を2028年から生産し、欧州市場向けに低・ゼロエミッション車を供給する。

・出資比率はフォードが66%、ジーリー・オートが34%で、年間最大50万台の生産能力を持つバレンシア工場を共同活用する。

中国吉利汽車とフォードモーターがスペインに合弁会社設立で合意
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中国のジーリー・オートホールディングス（吉利汽車）とフォード・モーターは、スペイン・バレンシアにあるフォードの製造拠点を舞台に、欧州市場を対象とした合弁会社（JV）の設立に合意したと発表した。

【画像】中国吉利汽車とフォードモーターがスペインに合弁会社設立で合意

合弁会社は規制当局の承認を経て2027年上半期に正式稼働する予定で、最初の新型車は2028年に生産ラインから出荷される見通しだ。

バレンシア工場は年間最大約50万台の生産能力を持つ欧州でも有数の高生産性・先進的な自動車工場。合弁会社はこの工場を共同の高度製造拠点として活用し、工場稼働率の最適化と開発コストの分担によって運営効率を高め、バレンシアの雇用の長期的な安定を図る。

出資比率はフォードが66%、ジーリー・オートが34%となる。

生産計画では、フォードブランドのマルチエネルギー車3車種とジーリーブランドの電動モデル2車種を2028年から順次投入する。欧州市場向けの低排出・ゼロエミッション車の供給が主な目的だ。

ジーリー・オートは2026年上半期の海外販売台数が前年同期比158%増の47万4228台に達しており、世界で最も急成長している中国系自動車ブランドの一つとなっている。今回の合弁はジーリー・オートの欧州展開をさらに加速させるものだ。

なお、両社の関係は2010年にフォードがボルボ・カーズをジーリーに売却したことに始まり、信頼と相互尊重を基盤としている。ジーリーは中国・杭州に本社を置き、ボルボ、ポールスター、ロータスなど複数のブランドを傘下に持つ浙江ジーリー・ホールディング・グループの子会社だ。

《森脇稔》

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