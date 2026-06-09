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トヨタ、伊「ミッレミリア」に初代『クラウン』など5台で出走… 日本メーカー初

・トヨタは「1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026」に5日間出走する

・日本車・日本メーカーの出走はミッレミリア関連イベントで初めてだという

・初代クラウンRSなど5台で1000マイル（約1600km）完走を目指す

（左から）初代クラウン RS型、トヨタ スポーツ800 UP15型、トヨタ 2000GT MF10L型、スープラ JZA80型、レクサスLFA
  • （左から）初代クラウン RS型、トヨタ スポーツ800 UP15型、トヨタ 2000GT MF10L型、スープラ JZA80型、レクサスLFA
  • 初代クラウン RS型
  • スポーツ800 UP15型
  • 2000GT MF10L型
  • スープラ JZA80型
  • レクサスLFA

トヨタ自動車は6月9日（日本時間）から13日まで、イタリアのブレシアを拠点に開催される「1000 Miglia 2026」の特別企画「1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026」に出走する。

【画像全6枚】

初代クラウン RS型初代クラウン RS型

同イベントで日本車、日本メーカーが出走するのは初めてだという。

ミッレミリアは1927年から1957年までイタリアで行われた公道レースを源流とし、量産車の走行性や耐久性、安全性などの技術的価値を示すことを目的に始まった。現在はヒストリックラリーとして、1927年から1957年の原型を保った車に出走車両を限定し、「走る芸術祭」としてクラシックカーが集まる。

今回の「ミッレミリア グランツーリスモ」は、ミッレミリアと、リアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」シリーズを開発したポリフォニー・デジタルが企画するイベントだ。

トヨタは大会の伝統と格式に敬意を表し、サポートイベントであるミッレミリア グランツーリスモに、初代『クラウン』を筆頭に5台を出走させ、レース距離である1000マイル完走を目指す。

2000GT MF10L型2000GT MF10L型

出走するのは、初代トヨペット クラウンRS型、トヨタ『スポーツ800』UP15型、トヨタ『2000GT』MF10L型、『スープラ』JZA80型、レクサス『LFA』の5台だ。

トヨタは今回の出走を通じて、欧州のクルマ文化を現地現物で学び、日本自動車会議所のスローガン「クルマをニッポンの文化に！」のもと、欧州と日本のクルマ文化の交流や仲間づくりに努めるとしている。

《森脇稔》

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