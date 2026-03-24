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トヨタ、2000GTなど歴代スポーツカー6台を展示へ…オートモビルカウンシル2026

トヨタ 2000GT MF10型（後期型）
  • トヨタ 2000GT MF10型（後期型）
  • トヨタ パブリカスポーツ（レプリカ）
  • トヨタ パブリカスポーツ（レプリカ）
  • トヨタ スポーツ800 UP15型
  • クルマヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC」

トヨタ自動車は4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催される「オートモビルカウンシル2026」にTOYOTAブースとGAZOO Racingブースを出展すると発表した。

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トヨタは、日本自動車会議所のスローガン「クルマをニッポンの文化に!」の想いに共感し、クルマヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC」として様々な取り組みを推進している。今回の出展を通じて、より多くの方と旧車の魅力を楽しみながら、共に日本のクルマ文化を育んでいきたいと考えている。

今回の出展では、本イベントのテーマのひとつである「日本車が世界を捉えた日」から、トヨタのスポーツカーの歩みを表現する。日本車が初めて世界を捉えたトヨタ2000GTを中心に、TOYOTAブースでは、有志によって復刻されたヘリテージカーを未来につなぐ活動を象徴するトヨタ パブリカスポーツ、先人のDNAを継承し自らが考え挑戦する人材育成を通じてレストアされたトヨタ スポーツ800の3台を展示する。

さらにGAZOO Racingブースでは、現在販売中または販売予定のGRヘリテージパーツを搭載したトヨタ スプリンタートレノAE86型、トヨタ スープラJZA80型に加え、LEXUS LFAの計3台を展示予定だ。

トヨタ パブリカスポーツ(レプリカ)は、1962年の第9回全日本自動車ショーに出展されたプロトタイプ。航空機技術を使ってトヨタが最初に開発したスポーツカーだ。

トヨタ スポーツ800 UP15型は、1965年4月にパブリカスポーツを祖として、空気力学を重視した機能的スタイルをそのままに登場した、大衆のためのスポーツカーである。

トヨタ2000GT MF10型(後期型)は、1966年の速度記録チャレンジで3つの世界記録と13の国際新記録を樹立し、世界を捉えたクルマ。1967年に市販されたグランツーリスモだ。

オートモビルカウンシル2026は、4月10日(金)から12日(日)まで幕張メッセ国際展示場で開催される。

《森脇稔》

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