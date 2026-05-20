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“最後のサーブ”車7台をオークションへ…トロルヘッタン工場でイベント

最後のサーブ
  • 最後のサーブ
  • サーブ9-3エアロ先行量産車。2014年モデルで、走行距離はわずか1843km
  • サーブ9-3エアロ先行量産車。2014年モデル、走行距離3万8780km
  • サーブ9-3先行量産車。2014年モデル、走行距離5万8640km
  • ネブス9-3電気自動車。中国で製造された試作車（2018年製）。社内輸送車として使用されていた。走行距離3万8000km
  • ネブス9-3電気自動車試作車。4つのインホイールモーターを備えた四輪駆動（2018年製）。走行距離は不明
  • ネブス9-3自動運転試作車。走行距離は不明
  • ネブス9-3電気自動車試作車。内燃機関式レンジエクステンダーを搭載（2014年製）。走行距離は不明

スウェーデンにあった自動車メーカー「サーブ」の最後の車両がオークションに出品される。オークションは5月21日に開始し、入札最終日の5月30日にスウェーデン・トロルヘッタン工場で最終イベントを開催する。最後まで工場に残ったサーブ車だ。

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今回のオークションは、現在サーブ関連資産を保有するNEVS（ネブス、National Electric Vehicle Sweden）が実施する。

出品されるのは計7台で、2014年型のサーブ『9-3エアロ』3台を含む。出品される9-3エアロはサーブ最後期の量産車だ。このほか、2019年製のネブスEVや、自動運転向け試験車両、4輪インホイールモーター搭載EV、レンジエクステンダー搭載EVなど、開発車両も出品される。全車未登録車両。

オークションはスウェーデンのオークション企業クララビック（Klaravik）が運営する。全車両とも最低落札価格は設定されず、開始価格は0スウェーデンクローナから。5月30日には、トロルヘッタンのサーブ工場を一般公開するイベントも開催される。来場者は無料で車両を見学でき、同日に全オークションが終了する予定だ。

サーブ9-3先行量産車。2014年モデル、走行距離5万8640kmサーブ9-3先行量産車。2014年モデル、走行距離5万8640km

ネブスのニーナ・セランダーCEOは、「サーブ時代への敬意を示す機会になる。最後に残された車両を次世代へ引き継ぐことで、スウェーデンの誇る自動車産業の歴史を称えたい」とコメントした。

航空機メーカーのサーブは1947年に初の乗用車サーブ『92』を発表した。自動車事業は1990年にGMグループとなる。2011年の経営破綻を経て2012年にネブスが事業を引き継いだ。ネブスはサーブ9-3ベース車を少量再生産したり、やはり9-3ベースで中国向けEVを構想したりしたが、近年は活動停止状態だった。

《高木啓》

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