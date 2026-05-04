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トヨタ『RAV4』にミリ単位のアップフォルムときめ細やかな乗り味を、タナベのリフトアップ車高調「デバイドUP40」が適合

タナベ デバイドUP40　RAV4装着例（推奨時車高　フロント：25mmアップ / リア：30mmアップ）
  • タナベ デバイドUP40　RAV4装着例（推奨時車高　フロント：25mmアップ / リア：30mmアップ）
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サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベが販売中のリフトアップ車高調「デバイドUP40」に、トヨタ『RAV4』（AXAN64 2025年12月～）専用モデルが追加された。税込み価格は24万8600円。デリバリー開始は6月末より。

【画像】タナベのリフトアップ車高調「デバイドUP40」装着イメージ

デバイドUP40はアップフォルムをサスペンションのアッセンブリー交換で実現する車高調キット。減衰力調整によるきめ細かな乗り心地と、フルタップ式車高調ならではのミリ単位のアップフォルムを構築できる。アップフォルムとライドフィールを両立したいユーザーでも妥協のないセッティングが可能となっている。

TVS（ツインバルブシステム）の搭載により、通常のダンパーでは極低速時にほとんど機能しない減衰力を全速度域でリニアに発生。アクセルを踏んだ瞬間から車両姿勢を安定させる減衰力が立ち上がり、高いスタビリティを確保している。減衰力は40段階で調整可能、走行シーンや好みに応じたセッティングに対応する。

タナベ デバイドUP40　RAV4装着例（推奨時車高　フロント：25mmアップ / リア：30mmアップ）タナベ デバイドUP40　RAV4装着例（推奨時車高　フロント：25mmアップ / リア：30mmアップ）

耐久性の高い大容量ベアリングと特殊樹脂製スラストシートにより静粛性が高められているほか、フロント用に高性能ゴム製アッパーマウントも付属する。スプリングには引っ張り強度2100N/mmを発揮する高張力鋼材製のPRO210スプリングが採用され、軽量化と耐久性が両立されている。ブラケットにはテーパー型ロックと二重コーティング（カチオン電着塗装＋粉体塗装）が施され、緩みや腐食への対策も講じられている。

使用期間2年間・走行距離4万kmの保証付き。

《ヤマブキデザイン》

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