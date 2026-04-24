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アイシンの微細水浸透技術「ハイドレイド」、レクサス車で提案へ…北京モーターショー2026

・アイシンはAuto China 2026でReFa HYDRAIDをレクサス車両に搭載するコンセプトを出展する

・ハイドレイドは水粒子を生成・放出する微細水浸透技術で、美容機器ReFa HYDRAIDを共同開発した

・2026年2月にMTGと戦略的パートナーシップを締結し、モビリティ分野への展開を進める

微細水浸透技術「ハイドレイド」を応用した「ReFa HYDRAID」をレクサスの車両に搭載
  • 微細水浸透技術「ハイドレイド」を応用した「ReFa HYDRAID」をレクサスの車両に搭載
  • 微細水浸透技術「ハイドレイド」を応用した「ReFa HYDRAID」をレクサスの車両に搭載

アイシンは、レクサスおよび美容ブランド「ReFa」とともに、北京モーターショー2026に出展すると発表した。

【画像】アイシンの微細水浸透技術「ハイドレイド」をレクサス車で提案

同社は、微細水浸透技術「ハイドレイド」を応用した「ReFa HYDRAID」をレクサスの車両に搭載するコンセプトを示す。

ハイドレイドは、自動車の排ガス処理で用いられる触媒構造の技術を応用し、世界最小の水粒子を生成・放出できるという。アイシンは2026年2月にMTGと戦略的パートナーシップを締結し、美容分野でプロ向け美容機器「ReFa HYDRAID」を共同開発して毛髪への高い浸透性などを実証してきた。

今回の展示では、ハイドレイド技術をレクサスの車室空間に応用し、運転者だけでなく同乗者にも配慮した「健やかな移動体験」を提案する。アイシンの技術、ReFaの「BEAUTY LIFE」、LEXUSの上質なおもてなしを掛け合わせ、「乗れば乗るほど美しくなる」という価値の実現を3者で目指すとしている。

Auto China 2026は1990年に始まり30年以上の発展を経た中国と海外の自動車産業にとって重要な展示会イベントだ。

《森脇稔》

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