フォーミュラEが「GEN4」初公開、パワーは7割向上…100%リサイクル可能な世界初のレーシングカーに

フォーミュラEと国際自動車連盟（FIA）は4月21日、南仏のポール・リカール・サーキットにて、新世代マシン「GEN4」の実車を公開した。

【画像】フォーミュラE「GEN4」

関係者向けに行われたこのデモンストレーションは、電動モータースポーツの新時代の幕開けを告げるものという。GEN4は各チームおよびメーカーによる改良を経て、ABB FIAフォーミュラE世界選手権2026/27シーズンに実戦投入される予定だ。

■圧倒的な性能向上

フォーミュラE「GEN4」

GEN4の主な性能は最高速度が335km/h以上、0-100km/h加速が約1.8秒、0-200km/h加速が4.4秒（先代比1.5秒短縮）だ。

レースモードでは現行マシン「GEN3 Evo」比で50%高い出力を発揮し、予選モードでは1周あたり平均10秒のタイム短縮を実現する。アタックモードでは最大600kWに達し、GEN3 Evo比で出力71%向上を果たした。また、常時四輪駆動を採用する唯一のシングルシーターレースカーでもある。

今回のデモンストレーションでは、GEN1からGEN3との比較を通じてその進化が明確に示された。GEN4は2026/27シーズンからの導入により、フォーミュラE史上最速のラップタイムを記録する見込みだ。市街地サーキットでは現行GEN3 Evo比で1周あたり少なくとも5秒の短縮が期待されている。

■世界初・100%リサイクル可能なレーシングカー

フォーミュラE「GEN4」

サステナビリティもGEN4の革新を支える中核的な要素だ。主要部品の20%以上に再生素材を使用した100%リサイクル可能な世界初のレーシングカーとなっている。タイヤには天然素材および再生素材が65%使用され、そのうち30%は認証済みの天然ゴムだ。バッテリーにはレアアースを使用していない。

フォーミュラEはBSIネットゼロ・パスウェイ認証を取得した初のグローバルスポーツであり、B Corp認証を取得した世界初のモータースポーツシリーズでもある。

■安全性とインクルーシビティも強化

フォーミュラE「GEN4」

GEN4では安全性を高める新機能も導入される。手元スペースを拡大したコックピット設計や、衝撃時のステアリング負荷を軽減するパワーステアリングの採用により安全性を向上させた。ドライビングポジションの調整幅を拡大することで競技環境の公平性も高め、インクルーシビティの実現にもつながっている。

今回のデモンストレーションには、ポルシェ、ジャガー、日産、マヒンドラ、ローラ・カーズ、ステランティス（2026/27シーズンからはオペルとして参戦）を含む全フォーミュラEチームおよびメーカーが参加した。

GEN4はフォーミュラE創設から12シーズンでの電動レーシングの進展を象徴するとともに、ABB FIAフォーミュラE世界選手権の今後の方向性を示すもの、としている。