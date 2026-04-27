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ポルシェ、フォーミュラE GEN4「975 RSE」発表…600kWで330km/h超

・ポルシェのフォーミュラE GEN4は600kW（816PS）で最高速330km/h超を目指す

・新タイヤと常時4輪駆動に加え、ダウンフォースを最大150%増やす

・開発は効率97%超を維持しつつ、部品重量は総量で5kg増に抑えた

ポルシェ「975 RSE」
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ポルシェは、電動モータースポーツのフォーミュラEで、GEN4世代の新型レーシングカー「975 RSE」を発表した。GEN4はこれまでで最大の性能向上をうたう。

【画像】ポルシェ「975 RSE」

975 RSEは600kW（816PS）の出力を備え、常時4輪駆動を採用する。最高速は330km/h超を目標とし、加速性能も強化した。新しいタイヤと、ダウンフォースの大幅な増加も特徴だ。

ポルシェ・モータースポーツのトーマス・ラウデンバッハ副社長は、2014年に始まったフォーミュラE当初は1レースで2台の車が必要だったが、現在は状況が変わったと説明した。2024年以降、フォーミュラ2級の水準を意識した開発を進めているという。

ポルシェ「975 RSE」ポルシェ「975 RSE」

ダウンフォースは、コーナリング速度の引き上げに直結する。一方で空力抵抗が増え、エネルギー消費も増えるため、低ダウンフォース用と高ダウンフォース用の2種類の空力パッケージを使い分ける。低ダウンフォースは抵抗を抑えたレース向け、高ダウンフォースは予選向けで、エネルギー消費を重視しない設計だ。GEN3 Evo比で最大150%のダウンフォース増を見込むとしている。

ポルシェ「975 RSE」ポルシェ「975 RSE」

技術面では、現行のフォーミュラEポルシェ「99X Electric」のGEN3 Evo世代で、駆動系の効率が97%超とされる。バッテリーから車輪までの損失は3%未満。GEN4では、重量、耐久性、コストの面も開発の上位課題に据えた。975 RSEは先代比でピーク出力が71%増えた一方、多くの部品の重量を削減し、部品パッケージ全体の増加は5kgにとどめた。

ポルシェは、運用ソフト、パルスインバーター、電動モーター、ギアボックス、ディファレンシャル、駆動軸など、リアアクスル周りの駆動系を自社開発。冷却やキャリア、サスペンション部品も含める。GEN4ではDC/DCコンバーターやブレーキ・バイ・ワイヤ、追加の電子部品や配線、油圧ディファレンシャル用の制御ユニットなども加わる。一方でコスト面から、バッテリーは標準供給品のままで開発対象外だ。

レース面では、フロリアン・モドリンガー・フォーミュラEファクトリーモータースポーツのディレクターが、規則により車の効率をあらゆる面で最大化する方針は変わらないと述べた。新車は「かなり速くなる」とし、最高速は最大335km/hを見込む。

975 RSEは現行の「99X Electric」に続く。ポルシェは、同車が直近3シーズンで4度の世界選手権タイトルを獲得した実績を持つ。975 RSEは12月にレースデビュー予定で、仕様は秋にFIAがホモロゲーションする前提で、顧客チームもテストを行う。車両は2025年11月に走行を開始し、2026年4月上旬までに1860kmのテストを完了した。

ポルシェのパスカル・ウェーレイン選手は、「GEN4が非常に速く、ドライバーにとって楽しい」と語った。ニコ・ミュラー選手は、「競争が大きく前進した」とし、特に予選で限界まで攻められる点に期待を示した。

《森脇稔》

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