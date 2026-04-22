VWの新型EVセダン『ID. UNYX 09』、XPENGと共同開発…北京モーターショー2026

フォルクスワーゲングループは、北京モーターショー2026のメディアナイトにおいて、全電動セダン『ID. UNYX 09』を初公開した。

【画像】VWの新型EVセダン『ID. UNYX 09』（北京モーターショー2026）

同車は、フォルクスワーゲンとJACの中国合弁、フォルクスワーゲンAnhuiが近い将来、中国市場に投入予定の市販モデル。フォルクスワーゲンAnhuiとシャオペン（XPENG、小鵬汽車）が2年という短期間で共同開発した。

ID. UNYX 09の全長は約5mで、高度なL2レベルの運転支援システム（ADAS）、高性能コンピューティング、直感的なAIアシスタントなど、最先端のインテリジェント技術を搭載する。

ID. UNYX 09を含めたこの新しいラインナップは「中国のための中国（in China, for China）」戦略に基づくもの。デザインからデジタルコックピットサービス、ADASに至るまで、あらゆる要素が中国の顧客に合わせて専用設計されている。

さらに、グループは「Agentic AI for all」と名付けたロードマップも発表した。このイニシアチブは、新たに開発されたスケーラブルな中国電子アーキテクチャ（CEA）を基盤とし、知能運転機能とコックピット機能を全車種共通の単一OSに統合することを目指している。