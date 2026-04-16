キャデラック初の高性能電動SUV『リリック V』、プレビューツアーを全国開催…4月18日から

ゼネラルモーターズ・ジャパンは、キャデラック初のフル電動ハイパフォーマンスSUV『リリック V』をいち早く体感できるプレビューツアー「UNLEASH THE V POWER」を、全国のキャデラック正規ディーラーネットワークで開催する。

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開催期間は4月18日（土）から6月14日（日）まで。試乗は事前予約制で、専用サイトから申し込みが必要だ。所要時間は約90分を予定し、試乗中の動画撮影やSNS投稿は控えるよう求めている。

ツアー日程は、4月18日から19日に「キャデラック品川」（東京都品川区）と「キャデラック北大阪」（大阪府箕面市）で実施する。以降、5月16日から17日、5月23日から24日、5月30日から31日、6月6日から7日、6月13日から14日まで、各地の正規ディーラーで順次開催する。

ラグジュアリーEV『リリック』に“V”を冠した高性能モデルがリリック V。右ハンドル仕様で、6月21日までの期間限定販売の特別モデルだ。

リリック Vは、Vシリーズ初のフル電動SUVとして位置づけられる。最高出力は646PS（475kW）、最大トルクは904Nm。クローズドコースの「ヴェロシティマックス」モード時の0→96km/h加速は3.3秒とされる。

販売は予約注文による期間限定の受注生産方式で、受付は2026年6月21日まで。デリバリー開始は2027年初頭を予定する。日本導入モデルは全車右ハンドルで、価格（税込）は1890万円だ。