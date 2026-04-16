ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

キャデラック初の高性能電動SUV『リリック V』、プレビューツアーを全国開催…4月18日から

・キャデラック初のフル電動ハイパフォーマンスSUV「リリック V」プレビューツアーを実施する

・試乗は事前予約制で、4月18日から6月14日まで全国の正規ディーラーで開催する

・「リリック V」は右ハンドルの特別モデルで、6月21日までの期間限定販売。価格は税込1890万円

『リリック V』をいち早く体感できるプレビューツアー「UNLEASH THE V POWER」
  • 『リリック V』をいち早く体感できるプレビューツアー「UNLEASH THE V POWER」
  • キャデラック・リリックV
  • キャデラック・リリックV
  • キャデラック・リリックV
  • キャデラック・リリックV
  • キャデラック・リリックV
  • キャデラック・リリックV
  • キャデラック・リリックV

ゼネラルモーターズ・ジャパンは、キャデラック初のフル電動ハイパフォーマンスSUV『リリック V』をいち早く体感できるプレビューツアー「UNLEASH THE V POWER」を、全国のキャデラック正規ディーラーネットワークで開催する。

【画像全10枚】

開催期間は4月18日（土）から6月14日（日）まで。試乗は事前予約制で、専用サイトから申し込みが必要だ。所要時間は約90分を予定し、試乗中の動画撮影やSNS投稿は控えるよう求めている。

ツアー日程は、4月18日から19日に「キャデラック品川」（東京都品川区）と「キャデラック北大阪」（大阪府箕面市）で実施する。以降、5月16日から17日、5月23日から24日、5月30日から31日、6月6日から7日、6月13日から14日まで、各地の正規ディーラーで順次開催する。

ラグジュアリーEV『リリック』に“V”を冠した高性能モデルがリリック V。右ハンドル仕様で、6月21日までの期間限定販売の特別モデルだ。

リリック Vは、Vシリーズ初のフル電動SUVとして位置づけられる。最高出力は646PS（475kW）、最大トルクは904Nm。クローズドコースの「ヴェロシティマックス」モード時の0→96km/h加速は3.3秒とされる。

販売は予約注文による期間限定の受注生産方式で、受付は2026年6月21日まで。デリバリー開始は2027年初頭を予定する。日本導入モデルは全車右ハンドルで、価格（税込）は1890万円だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャデラック リリック

キャデラック（Cadillac）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES