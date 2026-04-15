「ウイングレット」新採用、スズキの新型クロスオーバー『GSX-S1000GX』が発売へ　価格は211万2000円

スズキは、クロスオーバーバイクの大型二輪車『GSX-S1000GX』を一部仕様変更し、4月23日より全国のスズキ「ETC2.0車載器 標準搭載車 取扱店」（全国693店）で発売することを発表した。3月のモーターサイクルショーで日本初公開され話題となったモデルが、早くも販売を開始する。

【画像】スズキの新型クロスオーバー『GSX-S1000GX』

「GSX-S1000GX」は、スポーツツアラーとアドベンチャーを融合させたクロスオーバーバイクだ。『GSX-S1000』シリーズのエンジンを採用し、スポーツライディングに必要な動力性能を継承しつつ、ツーリング性能を高める新技術と装備を搭載している。

スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）

今回の仕様変更では、高速走行時の直進安定性を高める「ウイングレット」を新たに採用。また、カラーリングを3色に変更。白青の「ブリリアントホワイト／トリトンブルーメタリック」、灰の「グラスマットメカニカルグレー」、黒の「グラススパークルブラック」がラインアップされる。

そのほか、車載式故障診断装置（OBD-II）の監視要件への対応、E10ガソリン（バイオエタノールを10％混合したガソリン）への対応も盛り込まれた。

◆電子制御技術を多数搭載、ETC2.0も標準装備

スズキ GSX-S1000GX（ブリリアントホワイト/トリトンブルーメタリック）

同モデルは、速度や路面状況、ブレーキによる車両の姿勢変化に応じてサスペンションの減衰量やプリロードを電子制御する「スズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション（SAES）」をスズキの二輪車として初採用している。

さらに、SAESにIMU（慣性計測装置）などのデータを組み合わせ、凸凹路面を検知してサスペンションの制御量を自動で切り替えるスズキ独自プログラム「スズキロードアダプティブスタビライゼーション（SRAS）」も搭載。未舗装路での振動を抑えたスムーズな乗り心地と、オンロードでのダイナミックなスポーツ走行の両立を実現している。

スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）

出力特性・トラクションコントロールレベル・SAESの減衰設定を統合管理する「SDMS-α」や、コーナーに傾いた状態でもABSを作動させられる「モーショントラックブレーキシステム」など、多彩な電子制御機能も備える。

国内専用装備としてETC2.0車載器を標準搭載するほか、6.5インチフルカラーTFTマルチインフォメーションディスプレイ、スマートクルーズコントロール、双方向クイックシフトシステムなども装備する。

◆価格と発売店舗

メーカー希望小売価格は消費税10％込みで211万2000円。発売店舗はスズキ株式会社二輪と契約している全国のスズキバイクショップ693店（2026年4月15日時点）。

スズキ GSX-S1000GX（ブリリアントホワイト/トリトンブルーメタリック）

スズキ GSX-S1000GX（グラスマットメカニカルグレー）

スズキ GSX-S1000GX（グラススパークルブラック）