いすゞとトヨタ、次世代小型燃料電池トラック共同開発へ…2027年度の生産開始めざす

いすゞ自動車とトヨタ自動車は4月15日、次世代燃料電池（FC）小型トラックの量産化に向け、共同で開発を進めることに合意したと発表した。

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両社は、いすゞのBEV小型トラック「エルフEV」をベースに、トヨタ製の新型燃料電池システム（第3世代FCシステム）を組み合わせる。FCシステムの適合について両社で共同開発し、2027年度の生産開始を目指す。

小型トラックは、スーパーやコンビニ向けの物流などで使われ、冷蔵・冷凍機能を備えた車両が1日複数回の配送を行うケースもある。こうした高稼働運用では、短時間でのエネルギー補給が求められる。

FCEVは、BEVの課題とされる補給時間の長さを大幅に短縮できることや、1充填あたりの航続距離が長いことから、高稼働運用に適しているとしている。走行中にCO2を排出しない点も、環境負荷低減に寄与するとした。

コスト面では、車両価格の高さが課題とされる中、いすゞは車両構造の最適化や製造プロセスの見直し、トヨタは燃料電池に使われるセルの設計や製造プロセスの革新で削減に取り組む方針だ。

両社は、次世代FC路線バスの共同開発で得た技術や知見、さらにCommercial Japan Partnership Technologies株式会社のFC小型トラックの社会実装プロジェクトの成果も活用し、燃料電池の耐久性向上に向けた制御技術の高度化やシステム改良を進めるとしている。

国や自治体で水素利活用の取り組みが進む中、両社は地域の行政や事業者と連携し、水素モビリティの社会実装を加速させる考えだ。