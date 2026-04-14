インチアップで失敗しないために知っておきたい『タイヤ外径』と『電子制御』の関係～カスタムHOW TO～

ホイールのインチアップで失敗しないために重要なのはタイヤ外径を純正に近づけることだ。理由は車検への適合だけでなく、干渉や乗り心地、ABSや電子制御の作動にも影響するため。見た目だけでサイズを選ぶのではなく、外径を基準に適正サイズを選ぶことが重要になる。

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◆インチアップで最初に確認すべきはタイヤ外径

ホイールを大径化したり、太いタイヤを履かせたりするカスタマイズは多い。足元が引き締まることでクルマ全体の印象が大きく変わり、スタイリッシュに見せやすいのも魅力だ。一般的に、17インチのホイールを18インチや19インチへ変更することをインチアップと呼ぶ。見た目の好みは人それぞれだが、ホイールが大きくなることで存在感が増し、スポーティにもプレミアムにも見せやすくなる。

ただし、インチアップで本当に気をつけたいのはホイール径そのものではなくタイヤ外径である。ホイールだけ大きくしても、それに合わせるタイヤサイズを誤ると、外径が大きくなりすぎて車検・干渉・走行性能に悪影響が出る。インチアップは見た目を良くするカスタムとして人気だが、サイズ選びを誤るとデメリットも大きい。だからこそ、外径を基準にしたサイズ選定が欠かせない。

◆タイヤ外径が大きすぎると起きる問題

タイヤ外径が大きくなりすぎると、まず問題になるのが速度計の誤差だ。車検では速度計の検査があり、一定範囲の誤差は認められているものの、許容範囲を外れると不適合になる。メーター表示が40km/hのとき、実際の速度は30.9～42.55km/hの範囲に収まる必要がある。そのため、外径が小さくなる方向にはある程度の余地がある一方、外径が大きくなる方向は不利になりやすく、車検上も注意が必要だ。

さらに、外径が大きくなると、サスペンションがストロークした際にタイヤがフェンダー内部へ干渉しやすくなる。とくに車高を下げたクルマではその傾向が強く、インナーフェンダーやフェンダーライナーに接触する可能性が高まる。見た目を優先してサイズを選ぶと、走行中に当たる、切れ角でこする、段差で干渉するといったトラブルにつながりやすい。インチアップでは外径が大きくなりがちだからこそ、事前に純正サイズとの比較を行うことが大切である。

◆インチアップ時の適正サイズの考え方

たとえば、265/35R18サイズを使っている場合、POTENZA RE-71RZでは外径は645mmとなる。この状態から19インチへ変更するなら、外径が近いサイズを選ぶのが基本だ。具体的には、265/30R19の外径は643mmで、元のサイズにかなり近い。このようなサイズであれば、外径差が少なく適正なインチアップの一例といえる。

一方で、インチアップと同時にタイヤ幅も太くし、275/35R19を選ぶと外径は677mmとなる。これは元の645mmから大きく外れ、外径差が大きすぎるため注意が必要だ。見た目の迫力は増すかもしれないが、車検・干渉・加速感・電子制御への影響を考えるとおすすめしにくい。

比較すると次のようになる。

・265/35R18：外径645mm

・265/30R19：外径643mmで近い

・275/35R19：外径677mmで差が大きい

このように、インチアップでは“インチ数”ではなく“純正外径との差”で判断することが重要だ。

◆扁平率が変わると乗り心地にも影響する

インチアップで外径を合わせるためには、扁平率を下げるのが基本になる。扁平率とは、タイヤ幅に対するサイドウォールの高さを示す数値であり、サイズ選びでは非常に重要な要素だ。扁平率が高いタイヤはサイドウォールが厚く、路面からの入力を吸収しやすいため、比較的乗り心地が穏やかになりやすい。一方、扁平率が低いタイヤはサイドウォールが薄くなるため、シャープな操縦性が得やすい反面、乗り心地は硬くなりやすい。

つまり、インチアップにはメリットだけでなくデメリットもある。見た目の向上や応答性のよさが得られる一方で、突き上げ感の増加やロードノイズの増加につながることもある。対策としては、外径だけでなく、使用環境に合ったタイヤ銘柄や空気圧、サスペンションとのバランスまで含めて考えることが大切だ。通勤や街乗り中心なのか、ワインディングやサーキット走行を重視するのかで、最適なサイズ選びは変わってくる。

◆前後異径車とサーキット走行はとくに注意

タイヤ外径の違いは、サーキット走行や前後異径の車両ではさらにシビアな問題になる。FR車や高性能車では、前後でタイヤサイズが異なることも珍しくない。そうした車両は、たとえ前後の外径がわずかに異なっていても、メーカーがその状態に合わせてABSや横滑り防止装置、駆動制御を含めてセッティングしている。

そのため、前後外径を不用意にそろえたり、逆に本来そろっている車両で前後差を大きくしたりすると、電子制御が想定外の作動を起こす可能性がある。症状としては、普通に止まろうとしただけなのにABSが過剰に介入して制動距離が伸びたように感じる、コーナリング中に電子制御が強く入りスムーズに曲がれないといったケースが考えられる。

現代のクルマは4輪それぞれの車輪速を常時監視している。そこからロック傾向やスリップを判断して各種制御を行っているため、前後の外径差が不適切だと車輪速の整合性が崩れ、警告灯点灯や制御異常につながることもある。とくにサーキットでは限界域を使うぶん影響が出やすく、少しサイズが違うタイヤを試しに履くといった軽い気持ちの変更が、ブレーキングや旋回性能に大きな悪影響を与える場合もある。

◆インチアップで失敗しないための確認ポイント

インチアップ時に確認したいポイントは次の通りだ。

・純正タイヤ外径との差を確認する

・車検適合の範囲に収まるか確認する

・フェンダーやインナーとの干渉を確認する

・前後異径車は純正の前後バランスを崩さない

・乗り心地やロードノイズの変化も考慮する

・街乗り用かスポーツ走行用か目的を明確にする

見た目だけでタイヤとホイールを選ぶと、あとから不具合や後悔につながりやすい。インチアップは正しく行えば愛車の印象を大きく変えられる魅力的なカスタムだが、重要なのは純正とのバランスを理解したうえでサイズを選ぶことである。タイヤサイズはデザインだけでなく安全性や走行性能にも直結する。だからこそ、外径・扁平率・幅・前後バランスを総合的に確認しながら、自分の使い方に合ったタイヤとホイール選びを行ってほしい。