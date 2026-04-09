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日産、新型電動SUV『NX8』を中国で発売…EVとレンジエクステンダーを設定

・日産と東風日産が新型EV・SUV「NX8」を中国で発表・発売。価格は15.99～20.99万元。

・EVは最大航続距離650km、800V・5C超急速充電対応で6分間の充電で約300km分を補充可能。

・REEVは総合航続距離1450km、EV走行距離310kmを実現し、長距離移動にも対応。

東風日産 NX8
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日産自動車と中国合弁会社の東風日産乗用車公司（DFN）は4月8日、新型EVで SUV『NX8』を発表し、同日より販売を開始した。

【画像】東風日産 NX8

NX8は、中国市場向けに開発されたプラグインハイブリッドセダン「N6」、EVミッドサイズセダン「N7」に続くNシリーズ第3弾として登場した。「すべての家族にとって理想的なSUV」をコンセプトに開発されたミドルクラスのEV・SUVで、快適性・先進装備・安全性能の3領域における71項目の装備を全グレードに標準搭載。価格は15.99～20.99万元に設定されている。

■EV・REEVの2パワートレインを設定

東風日産 NX8東風日産 NX8

NX8は、電気自動車（EV）とレンジエクステンダー（REEV）の2種類のパワートレインをラインアップする。EVは「580 Pro」「580 Max」「650 Max」の3グレード、REEVは「150 Pro」「150 Max」「310 Max」の3グレードを用意している。

EVの最大航続距離は650km。800V・5Cの超急速充電に対応し、6分の充電で約300km相当の電力を補充できる。REEVはEV走行距離310km、総合航続距離1450kmを実現。ガソリン走行時の燃費は4.51L/100km（約22.17km/L）で、長距離移動にも対応する。

■快適性・先進装備・安全性能を強化

室内では773Lの大容量ラゲッジを確保し、スーツケース35個分の収納が可能。後席の室内高は同クラス最高の1285mmを実現し、子どもが立って着替えられる空間を確保した。車載冷温庫（マイナス6～プラス55度）やペット保護モードも搭載する。

先進装備として、15.6インチのデュアル大型ディスプレイ、中国向け車載OS「NISSAN OS 2.0」、クアルコム スナップドラゴン 8295Pチップ、256GBストレージ、約63インチ相当表示のAR-HUDなどを搭載する。

東風日産 NX8東風日産 NX8

安全面では、CATLセルを採用した「クラウドシールドバッテリー2.0」が146項目のバッテリー安全試験をクリア。モメンタ社と共同開発した運転支援システムも搭載する。ボディには2000MPa級の高強度鋼材を用いた鋼・アルミハイブリッド構造を採用した。

EVモデルは4月8日に発売。REEVモデルは5月中下旬より順次納車予定だ。

《森脇稔》

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